कुशीनगर के ADM ने शासन को भेजा इस्तीफा, बताई ये वजह

कुशीनगर के एडीएम न्यायिक गुलाब चन्द्र राजपूत ने शासन को इस्तीफा भेज दिया है। 2018 बैच के प्रोन्नत पीसीएस अधिकारी के इस फैसले से प्रशासनिक महकमे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं है। हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक वजह सामने नहीं आई है।

पडरौना, निज संवाददाता। कुशीनगर के एडीएम न्यायिक गुलाब चन्द्र राजपूत ने अपने पद से त्यागपत्र शासन को भेज दिया है। 2018 बैच के प्रोन्नत पीसीएस अधिकारी के इस फैसले से प्रशासनिक महकमे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं है। हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक वजह सामने नहीं आई है। उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों को इसकी वजह बताया है। वहीं सोमवार देर रात तक शासन को उनका इस्तीफा नहीं मिला था।

नियुक्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार गुलाब चन्द्र लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। वह करीब 2 माह से अवकाश पर हैं। उनका तबादला अप्रैल में झांसी से कुशीनगर हुआ था। हमीरपुर के रहने वाले एडीएम न्यायिक गुलाब चन्द्र राजपूत ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में बताया कि दो महीने से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। खराब तबीयत के कारण उन्हें अक्सर मेडिकल लीव लेनी पड़ रही थी। इसके अलावा उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है। अपनी और मां की सेहत को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कार्यमुक्त किए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा है। यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते ही उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। बताया जाता है कि उनकी सेवानिवृत्ति अप्रैल 2029 में होनी थी।

पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने बनाई अपनी पार्टी उधर, आईएएस पद से इस्तीफा देने के दिव्या मित्तल ने राजनीति में उतरेंगी। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘जननीति भारत पार्टी’ के गठन की सोशल मीडिया पर घोषणा की। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उनकी पार्टी व्यवस्था को जनता के हिसाब से चलाएगी। उन्होंने खुद चुनाव लड़ने पर तो कुछ नहीं कहा , लेकिन उनके मिर्जापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है।