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मां के प्रेमी ने ही ली 12 साल के मासूम की जान, राज खुलने के डर से मौत के घाट उतारा

Mar 31, 2026 07:00 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, कुशीनगर
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कुशीनगर में दो दिन पहले गायब हुए 12 साल के बच्चे राजवीर यादव की हत्या की गयी थी। रविवार की रात उसका शव  झाड़ियों में मिला था। सोमवार को पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बालक की मां के प्रेमी ने ही उसकी गला दबाकर हत्या की थी।

मां के प्रेमी ने ही ली 12 साल के मासूम की जान, राज खुलने के डर से मौत के घाट उतारा

UP News: यूपी के कुशीनगर में दो दिन पहले गायब हुए 12 साल के बालक राजवीर यादव की हत्या की गयी थी। रविवार की रात उसका शव देवरिया देहात गांव के पास झाड़ियों में मिला था। सोमवार को पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बालक की मां के प्रेमी ने ही उसकी गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

राजबीर यादव (12) पुत्र प्रमोद यादव निवासी ग्राम कुसुम्हा टोला, कतरवन थाना रामकोला अपनी मां रीना देवी के साथ गोपालपुर बिरैचा में अपने मामा आदित्य यादव के घर रहता था। उसके पिता रोजी रोजगार के सिलसिले में विदेश में हैं। बीते 27 मार्च को राजवीर की मां रीना ने उसे पैंट खरीदने के लिए पैकौली चौराहे पर भेजा था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद उसके मामा आदित्य ने थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।

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कोतवाल संजय कुमार दूबे ने बताया कि बालक की तलाश के दौरान संदेह के आधार पर गोपालपुर बिरैचा निवासी डब्लू गोंड पुत्र रामा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को इधर उधर घुमाने की काफी कोशिश की मगर अपने ही कुछ जवावों में उलझ किया। कड़ाई बरती गयी तो टूट गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रविवार को राजवीर का शव बरामद कर लिया गया।

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‌ डब्लू गोड़ ने पुलिस की पूछताछ में अपराध कबूल करते हुए बताया कि मृतक राजवीर की माता रीना यादव से उसका प्रेम प्रसंग चल आ रहा है। 26 मार्च को जब वह रीना के साथ उसके घर में मौजूद था तभी राजवीर अचानक आ गया। दोनों को आपत्तिजनक हाल में देख लिया। कोतवाल ने बताया कि इसके बाद डब्लू गोंड ने राजवीर को मानने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए परन्तु वह नहीं मान रहा था। बार बार कह रहा था कि अपने मामा आदित्य यादव से बता दूंगा। इससे डब्लू डर गया। इसके बाद उसने हत्या की योजना बनायी।

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राजवीर को कपड़े खरीदने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गया। रधिया देवरिया नहर मार्ग पर एक जगह एकांत दिखायी दिया तो बाइक खड़ी करके उसे झाड़ियों में ले गया। गमछे से राजवीर के गले को कसकर हत्या कर दी। फिर शव को झाड़ियों में छुपा दिया। कुछ लोगों ने जब बताया कि गायब होने से पहले वह डब्लू गोंड के साथ उसकी बाइक पर दिखा था। इसी के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ कर उससे पूछताछ शुरु की थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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