हाईस्कूल छात्र कुशाग्र की हत्यारी ट्यूशन टीचर रचिता को प्रेमी, दोस्त संग उम्रकैद, 25 महीने बाद इंसाफ

यूपी के कानपुर के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड में आखिर 25 महीने बाद फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष सिंह ने कुशाग्र के तीनों हत्यारों ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, प्रेमी प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त शिवा गुप्ता को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपहरण और हत्या दोनों ही मामलों में तीनों को आजीवन कारावास हुई है पर दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। रचिता पर एक लाख और बाकी दोनों दोषियों पर 1.10-1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के साथ ही कुशाग्र की मां, पिता और चाचा ने फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के छह निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस मांग को नहीं माना। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस प्रभात और शिवा को जेल ले जाने लगी तो वकीलों ने दोनों को पीटने का भी प्रयास किया। इसके चलते पुलिस दोनों को दौड़ाते हुए चौथी मंजिल से नीचे लाई और वाहन में बैठाकर जेल ले गई। रचिता को दूसरे रास्ते से नीचे उतारा गया।

जयपुरिया स्कूल के हाईस्कूल में पढ़ने वाले कुशाग्र कनोडिया की 30 अक्तूबर 2023 को कोचिंग जाते समय अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को जेल भेजा गया था। मंगलवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था। सजा के मामले में गुरुवार को लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट वकीलों से खचाखच भरी हुई थी।

सजा के बिंदु पर डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी, एडीजीसी भास्कर मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश पाठक और चिन्मय पाठक ने अपनी बात रखते हुए फांसी की मांग की। अभियोजन की ओर से अधिवक्ताओं ने गुरु शिष्य परंपरा और सामाजिक सिद्धांतों व मूल्यों का हवाला देते हुए इस प्रकरण को विरलतम श्रेणी का बताया। हालांकि बचाव पक्ष ने इसका खंडन किया। अभियुक्तों का पहला अपराध होने, क्रिमिनल हिस्ट्री न होने, परिवार में कमाई का जरिया न होने की दलील देते हुए कम से कम सजा की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उम्रकैद की सजा सुना दी।

किस अपराध में कितनी सजा प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता को आईपीसी की धारा 364ए (अपहरण कर फिरौती मांगने), 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के साथ सामान्य आशय का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माना, जबकि रचिता वत्स को 364ए और 302 में उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी।

बेटे ही नहीं भरोसे का भी कत्ल किया... फांसी दी जाए सजा के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी बात रखी। इसके बाद कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया ने भी अपनी बात कही। बोले, अभियुक्तों ने साजिश के तहत पूरा काम किया। इन लोगों को मालूम था कि वह सूरत जाने वाले हैं। उनके सूरत जाने के दो दिन बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने रचिता को हर समय सहारा दिया। उसने विश्वास तोड़ दिया। बेटे का ही नहीं, विश्वास का भी खून कर दिया। ऐसे में फांसी की सजा मिलनी चाहि। इसके बाद कुशाग्र की मां सोनिया कनोडिया ने कहा कि ये लोग साजिश के तहत घर आए। नजदीकियां बढ़ाने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया। यह अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। इसलिए फांसी मिलनी चाहिए। चाचा सुमित कनोडिया ने कहा कि आम आदमी का विश्वास कोर्ट पर है। कोर्ट सख्त से सख्त सजा देगी, तभी अपराधों पर अंकुश लगेगा।