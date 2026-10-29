कुंडा विधायक राजा भैया को जान से मारने की धमकी, अभद्र टिप्पणियां भी; FIR
यूपी में प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
यूपी में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' और 'फेसबुक' पर तीन अलग-अलग आईडी से पिछले एक सप्ताह से राजा भैया को कथित तौर पर गाली-गलौज भरे संदेश भेजे जा रहे थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
भदोही के गोपीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि 'राज शूटर ऑफिशियल', 'एम राज शूटर' और 'एम शूटर' नाम की आईडी से विधायक के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं और धमकी भरे संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए। उन्होंने बताया कि जनसत्ता दल की भदोही जिला इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले में बुधवार शाम गोपीगंज थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसके साथ सोशल मीडिया पर भेजे गए संदेशों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।
23 अक्टूबर से लगातार सोशल मीडिया के जरिए राजा भैया को धमकी दी जा रही
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि 23 अक्टूबर से लगातार सोशल मीडिया के जरिए राजा भैया को धमकी दी जा रही थी। उन्होंने बताया कि शिकायत और उपलब्ध कराए गए संदेशों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अज्ञात आईडी धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी
प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स और संदेशों की जांच कर रही है, ताकि कथित तौर पर धमकी देने वालों की पहचान की जा सके। सच्चिदानंद पांडेयपांडेय ने कहा कि पुलिस जल्द मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें