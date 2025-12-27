Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsKunda MLA Raja Bhaiya received horse worth one crore 50 lakh as gift
राजा भैया को गिफ्ट में मिला एक और शाही घोड़ा, कीमत सुनकर आपका भी चकरा जाएगा सिर

राजा भैया को गिफ्ट में मिला एक और शाही घोड़ा, कीमत सुनकर आपका भी चकरा जाएगा सिर

संक्षेप:

प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से रालोद विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के अस्तबल में एक और शाही घोड़ा शामिल हो गया। महाराष्ट्र से आए इस घोड़े का नाम विजयराज है।

Dec 27, 2025 09:29 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से रालोद विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के अस्तबल में एक और शाही घोड़ा शामिल हो गया। महाराष्ट्र से आए इस घोड़े का नाम विजयराज है। मारवाड़ी नस्ल के इस घोड़े की कीमत इतनी है कि सुनते ही सिर चकरा जाएगा। राजा भैया को एक घोड़ा उनके एक मित्र ने गिफ्ट के तौर पर दिया है। जैसे ही विजयराज नामक यह शाही घोड़ा प्रतापगढ़ पहुंचा तो उसका राजसी परंपराओं के साथ स्वागत किया गया।

जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के अस्तबल में वैसे तो कई घोड़े हैं। उनकी कीमत भी लाखों में है। अभी हाल ही में राजा भैया को उनके जन्मदिन पर एक घोड़ा गिफ्ट किया गया था, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई थी। अब राजा भैया को एक और शाही घोड़ा उनके दोस्त ने गिफ्ट किया है। इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। घोड़े की खासियत की बात करें तो वह अपनी ऊंची कीमत ही नहीं बल्कि अपनी खास नस्ल और शानदार रिकॉर्ड की वजह से भी चर्चा में रहा है। हाईब्रिड और पूरी तरह से प्रशिक्षित मारवाड़ी घोड़ा विजयराज के तीन पीढ़ियों का भी रिकॉर्ड मौजूद है। इस घोड़े को आधिकारिक पासपोर्ट भी दिया गया। जानकारों की मानें तो विजयराज को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। आने वाले समय में यह घोड़ा देश के बड़े घुड़सवारी आयोजनों में देखा जा सकता है।

राजा भैया को जन्मदिन पर रालोद नेता ने गिफ्ट किया था घोड़ा

कुछ दिन पहले ही बागपत के रालोद नेता अभयवीर यादव ने रघुराज प्रताप सिंह को उनके जन्मदिन पर बेशकीमती ट्रोजन घोड़ा गिफ्ट किया था। 30 लाख रुपये की कीमत के इस घोड़े को गिफ्ट करने के बाद अभयवीर यादव चर्चा में आ गए थे। राजाभैया को गिफ्ट किए गए इस घोड़े का नाम मारवाड़ी ट्रोजन है। इस घोड़े को राजा भैया को उपहार में देने के लिए रालोद नेता किसी विशेष अवसर की तलाश में थे। उन्होंने कहा कि राजा भैया को उनके जन्मदिन पर यह घोड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया है। अभयवीर यादव ने बताया था कि राजा भैया उनके मित्र हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रोजन घोड़े का पिता नवरतन अनंत अम्बानी के अस्तबल में मौजूद है, जबकि ट्रोजन की मां अरमानी अभी भी उन्हीं के पास है। ट्रोजन घोड़ा शौर्य, ताकत, साहस और मित्रता का प्रतीक है। इसका परिवारिक इतिहास रहा है।

बचपन से घुड़सवारी के शौकीन हैं राजा भैया

राजा भैया बचपन से ही घुड़सवारी के शौकीन रहे हैं। वह अपने शाही शौक और लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। घोड़ों के प्रति उनका विशेष लगाव है। उनके अस्तबल में अच्छी नस्ल वाले करीब एक दर्जन घोड़े मौजूद हैं। इनमें मारवाड़ी, अरबी, सिंधी समेत कई नस्लों के घोड़े मौजूद हैं। इनमें से कई घोड़े ऐसे हैं जिनकी कीमत 50 लाख रुपये से ऊपर की है। घोड़ों के अलावा राजा भैया महंगी गाड़ियों, डॉग्स, एयरक्राफ्ट और स्टीमर का भी शौक रखते हैं।

6 साल की उम्र में पहली बार की थी घुड़सवारी

राजा भैया ने पहली बार 6 साल की उम्र में घुड़सवारी की थी। पिता उदय प्रताप सिंह चाहते थे कि उनका बेटा बहादुरी वाले खेलकूद करे। यहां एक दर्जन से अधिक घोड़े थे। इनकी कोठी पर घोड़ों की देखभाल करने वाले केदार यादव बताते हैं कि एक बार राजा भैया घोड़े पर बैठने की जिद पर अड़ गए। तब वे सिर्फ 6 साल के थे। उस दिन वे काफी देर तक घोड़े पर घूमते रहे। उन्हें इतना मजा आया कि आगे चलकर यह उनका एक शौक बन गया। आज वे एक बेहतरीन घुड़सवार हैं।

Raja Bhaiya Pratapgarh Up Latest News
