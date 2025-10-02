कुंडा विधायक राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, कोठी में मेज पर सजाए गए सैकड़ों हथियार

पारिवारिक विवाद के बीच कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह है बड़ी संख्या में शस्त्रों की पूजा। दो अक्टूबर को विजयदशमी थी, इस मौके पर देशभर में राजपूत समाज के लोगों ने शस्त्रों की पूजा-अर्चना की।

पारिवारिक विवाद के बीच कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह है बड़ी संख्या में शस्त्रों की पूजा। दो अक्टूबर को विजयदशमी थी, इस मौके पर देशभर में राजपूत समाज के लोगों ने शस्त्रों की पूजा-अर्चना की। इसी बीच विधायक राजाभैया का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मेज पर मौजूद बड़ी संख्या में शस्त्रों की राजा भैया पूजा करते नजर आए। हालांकि ये सभी हथियार विधायक राजा भैया के नहीं थे। इनमें कोठी समर्थक, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान के हथियार भी शामिल थे जो शस्त्रों की पूजा करने के लिए राजा भैया की कोठी पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को कुंडा विधायक राजा भैया की बेंती स्थित कोठी पर शस्त्रों के पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने भी भाग लिया था। इसमें ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, चेयरमैन समेत कई समर्थक शस्त्रों की पूजा के लिए अपने-अपने हथियार लेकर पहुंचे थे। इस दौरान कोठी परिसर में एक बड़ी मेज रखी गई जिस पर करीब 200 से ज्यादा हथियारों को रखा गया।