Kunda MLA Raja Bhaiya performed arms worship hundreds weapons were displayed on table mansion कुंडा विधायक राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, कोठी में मेज पर सजाए गए सैकड़ों हथियार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKunda MLA Raja Bhaiya performed arms worship hundreds weapons were displayed on table mansion

कुंडा विधायक राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, कोठी में मेज पर सजाए गए सैकड़ों हथियार

पारिवारिक विवाद के बीच कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह है बड़ी संख्या में शस्त्रों की पूजा। दो अक्टूबर को विजयदशमी थी, इस मौके पर देशभर में राजपूत समाज के लोगों ने शस्त्रों की पूजा-अर्चना की।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़-कुंडाThu, 2 Oct 2025 06:26 PM
share Share
Follow Us on
कुंडा विधायक राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, कोठी में मेज पर सजाए गए सैकड़ों हथियार

पारिवारिक विवाद के बीच कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह है बड़ी संख्या में शस्त्रों की पूजा। दो अक्टूबर को विजयदशमी थी, इस मौके पर देशभर में राजपूत समाज के लोगों ने शस्त्रों की पूजा-अर्चना की। इसी बीच विधायक राजाभैया का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मेज पर मौजूद बड़ी संख्या में शस्त्रों की राजा भैया पूजा करते नजर आए। हालांकि ये सभी हथियार विधायक राजा भैया के नहीं थे। इनमें कोठी समर्थक, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान के हथियार भी शामिल थे जो शस्त्रों की पूजा करने के लिए राजा भैया की कोठी पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को कुंडा विधायक राजा भैया की बेंती स्थित कोठी पर शस्त्रों के पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने भी भाग लिया था। इसमें ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, चेयरमैन समेत कई समर्थक शस्त्रों की पूजा के लिए अपने-अपने हथियार लेकर पहुंचे थे। इस दौरान कोठी परिसर में एक बड़ी मेज रखी गई जिस पर करीब 200 से ज्यादा हथियारों को रखा गया।

ये भी पढ़ें:भानवी ने दिया राजा भैया के खिलाफ 'सबूत'; अक्षय बोले- हथियारों की तस्वीरें एडिटेड

इसमें छोटे से लेकर बड़े हथियार भी शामिल थे। हालांकि किसके कितने हथियार थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बतादें कि विजयी दशमी के दिन शस्त्रों की पूजन की परंपरा सनातन धर्म में लंबे समय से चली आ रही है। राजा भैया भी इस तरह का अनुष्ठान हर साल करते हैं।

Pratapgarh Raja Bhaiya Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |