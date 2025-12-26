सम्मान से नहीं तो सम्मन से भी बुला सकते हैं...; योगी के सामने कुमार विश्वास ने ब्रजेश पाठक की चुटकी ली

संक्षेप: अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में एकल काव्य पाठ के दौरान कवि कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर उनकी मौजदूगी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चुटकी ले ली। इशारा बिना फीस आने की तरफ था।

मशहूर कवि कुमार विश्वास ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनका नाम लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जबर्दस्त चुटकी ले ली। कुमार विश्वास का व्यंग्य सुनकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सारे नेता ठहाने लगाने लगे। पाठक ने अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की पूर्व संध्या पर देश के सबसे महंगे कवि कुमार विश्वास के काव्य पाठ का आयोजन किया था। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री समेत राज्य के तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद थे, जब बगैर मेहनताना इस कार्यक्रम में आने का इशारा करते हुए कुमार विश्वास मंच से ब्रजेश पाठक की चुटकी लेने लगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुमार विश्वास ने कहा- ‘हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एकाध बार तो मैंने प्रयास किया कि यहां से बच जाऊं, महाराज जी। मुझे लगा कि जहां कहीं दूसरी जगह ठीक-ठाक सम्मान हो, वहां जाऊं। उसमें जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले लेते हैं कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है। सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ, वर्ना सम्मन से भी बुला ही सकते हैं।’

…बजट भाषण में कुमार विश्वास को पैसे दिया करो वाली लाइन ही नहीं आई! काव्य पाठक के दौरान इस मसले पर कुमार विश्वास दोबारा लौटते हैं और कहते हैं- ‘आज बजट का भाषण सुन रहा था मुख्यमंत्री का। बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। पूरा भाषण इस चक्कर में सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रृजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो, लाइन ही नहीं आई वो वाली। बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। फिर मैंने बंद कर दिया। अब चलो, जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए, इसी क्रम को चलते हुए। छात्र राजनीति से आज तक। ना मुझे मिला, ना उसने दिया।’

पहले डॉक्टर Rx लिखते थे, अब RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप ऐसे समय में आतंकियों से संबंध रखने वाले डॉक्टरों की गिरफ्तारी की तरफ इशारा करते हुए कुमार विश्वास ने कहा- ‘हमारे मुख्यमंत्री पर इतनी चर्चा होती है पूरे भारत में। लोग कहते हैं कि संत हैं, पीठाधीश्वर हैं। मैंने कहा कि दो प्रकार के संत होते हैं। एक संत वो हैं, जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न हैं। आवश्यक भी है, क्या करें। देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर Rx लिखते थे, अब RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप ऐसे समय में।’