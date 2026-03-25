पत्नी संग बांके बिहारी की शरण में पहुंचे कुलदीप यादव, विधि-विधान से की पूजा
भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी पत्नी वंशिका के साथ बांके बिहारी के दर्शन किए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उनके आगमन से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और क्रिकेट प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिला।
भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य क्रिकेटर कुलदीप यादव बुधवार को अपनी धर्मपत्नी वंशिका संग मथुरा स्थित ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन-अर्चन किया। उनके आगमन की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और क्रिकेट प्रेमियों के बीच विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला।
कुलदीप यादव एवं उनकी पत्नी मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से ठाकुर बांके बिहारी जी की पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर के सेवायत सांवरिया गोस्वामी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूरे विधि-विधान से पूजन संपन्न कराया। पूजन के दौरान मंदिर में भक्ति का दिव्य वातावरण बना रहा। वैदिक मंत्रों की गूंज और ठाकुरजी के जयकारों के बीच क्रिकेटर कुलदीप यादव और उनकी पत्नी भाव-विभोर नजर आए। दर्शन के पश्चात कुलदीप यादव ने मंदिर प्रशासन एवं सेवायतों का आभार व्यक्त किया। विदित रहे कि कुछ दिनों पूर्व ही क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी हुई है और वह शादी के उपरांत अपनी पत्नी के साथ आज दर्शनों के लिए पहुंचे थे।
कुलदीप यादव ने लिया माता सुदीक्षा का आशीर्वाद
इससे पहले बीते शनिवार को कुलदीप यादव ने वंशिका के साथ संत निरंकारी मिशन द्वारा निराला नगर रेलवे ग्राउंड, कानपुर में आयोजित निरंकारी समागम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने सद्गुरु माता सुदीक्षा का आशीर्वाद लिया।
कुलदीप यादव और वंशिका के रिसेप्शन में सितारों का जमघट
कुलदीप यादव और उनकी जीवन संगिनी वंशिका सिंह के रिसेप्शन में सितारों का जमघट देखने को मिला था। क्रिकेट सितारों के साथ ही राजनीतिक गलियारों के दिग्गज कुलदीप-वंशिका को जीवन की नई शुरुआत की शुभकामनाएं देने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित होटल द सेंट्रम पहुंचे थे।
अखिलेश यादव और योगी भी पहुंचे
रिसेप्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने कुलदीप को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर नवदंपति को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें