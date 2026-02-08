Hindustan Hindi News
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुलदीप सिंह सेंगर, पीड़िता के पिता की मौत के मामले में जमानत के लिए दायर की याचिका

संक्षेप:

भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। 

Feb 08, 2026 01:08 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, उन्नाव
भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं, इससे पीड़िता पक्ष में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को मुकदमे में देरी के आधार पर सेंगर की 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि यह आंशिक रूप से इस मामले में उसके द्वारा दायर किए गए कई आवेदनों के कारण हुई थी। इस मामले में सुनवाई अदालत ने 13 मार्च 2020 को सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले की हत्या के लिए किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

पिता के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी नहीं ठहराते हुए अधीनस्थ अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई। दुष्कर्म के मुख्य मामले में दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील तथा पिता का मामला भी उच्च न्यायालय में लंबित है। दुष्कर्म के मामले में उसे दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बलात्कार मामले में उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2025 को सजा निलंबित कर दी थी। वहीं इसे लेकर जब हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2025 को निलंबन पर रोक लगा दी।

ये भी पढ़ें:पुलिस को देखकर अपनी ही सगाई छोड़कर भागा युवक, नाबालिग युवती से रेप का था आरोप

साक्षी महाराज ने कुलदीप सेंगर का लिया था पक्ष

इससे पहले साक्षी महाराज ने पिछले महीने कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष लिया था। उन्होंने बदरका में आयोजित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती कार्यक्रम में कहा था कि पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। बड़ा-चढ़ाकर लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया। अब इस संदर्भ ने कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है। लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि न्यायालय को नीर-क्षीर विवेकिनी बुद्धि आधार पर इसमें निर्णय करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अब तक कुलदीप के साथ अन्याय हुआ।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

