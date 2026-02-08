सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुलदीप सिंह सेंगर, पीड़िता के पिता की मौत के मामले में जमानत के लिए दायर की याचिका

संक्षेप: भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा।

भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं, इससे पीड़िता पक्ष में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को मुकदमे में देरी के आधार पर सेंगर की 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि यह आंशिक रूप से इस मामले में उसके द्वारा दायर किए गए कई आवेदनों के कारण हुई थी। इस मामले में सुनवाई अदालत ने 13 मार्च 2020 को सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले की हत्या के लिए किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

पिता के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी नहीं ठहराते हुए अधीनस्थ अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई। दुष्कर्म के मुख्य मामले में दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील तथा पिता का मामला भी उच्च न्यायालय में लंबित है। दुष्कर्म के मामले में उसे दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बलात्कार मामले में उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2025 को सजा निलंबित कर दी थी। वहीं इसे लेकर जब हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2025 को निलंबन पर रोक लगा दी।