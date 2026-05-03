कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना; BJP छोड़ने के सवाल का बृजभूषण ने यूं दिया जवाब

ब्रजभूषण शरण सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता सत्यपाल सिंह के निधन पर रस्म तेंहरवी में शामिल होने पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान उन्होंने भाजपा छोड़ सपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाया।

UP Politics : उत्तर प्रदेश की सियासत के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पिछले कुछ समय से अटकलों का बाजार गरम है। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जारी कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए रविवार को मुजफ्फरनगर में बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ अलग अंदाज में जवाब दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम के सुपरहिट गाने की दो पंक्तियां ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना’ कह दीं। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) में हैं। साथ ही कहा कि उनका एक बेटा सांसद है तो दूसरा विधायक, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। स्वयं छह बार के सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह ने के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया।

ब्रजभूषण शरण सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक के नसीरपुर गांव पहुंचे थे। भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता सत्यपाल सिंह के निधन पर रस्म तेंहरवी में शामिल होने पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका पर चुप्पी साधते हुए सपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाया।

मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में हुई शोक सभा के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी में 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि वे इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। वहीं भाजपा छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाने की अटकलों पर उन्होंने हिंदी फिल्म के सुपरहिट गाने की पंक्तियां दोहराते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिलहाल अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं।

बीजेपी से हैं पुराने संबंध बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कहा कि भाजपा के साथ उनके पुराने संबंध है। उन्होंने बताया कि इसी पार्टी से उनका एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, छह बार वह खुद सांसद रहे हैं और एक बार उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान तब सामने आया है जब पिछले कुछ समय से उनके बीजेपी छोड़ने और सपा की ओर जाने को लेकर अटकलें लग रही हैं।