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कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना; BJP छोड़ने के सवाल का बृजभूषण ने यूं दिया जवाब

May 03, 2026 09:04 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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ब्रजभूषण शरण सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता सत्यपाल सिंह के निधन पर रस्म तेंहरवी में शामिल होने पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान उन्होंने भाजपा छोड़ सपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाया।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना; BJP छोड़ने के सवाल का बृजभूषण ने यूं दिया जवाब

UP Politics : उत्तर प्रदेश की सियासत के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पिछले कुछ समय से अटकलों का बाजार गरम है। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जारी कयासबाजियों पर विराम लगाते हुए रविवार को मुजफ्फरनगर में बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ अलग अंदाज में जवाब दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम के सुपरहिट गाने की दो पंक्तियां ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना’ कह दीं। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) में हैं। साथ ही कहा कि उनका एक बेटा सांसद है तो दूसरा विधायक, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। स्वयं छह बार के सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह ने के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया।

ब्रजभूषण शरण सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक के नसीरपुर गांव पहुंचे थे। भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता सत्यपाल सिंह के निधन पर रस्म तेंहरवी में शामिल होने पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका पर चुप्पी साधते हुए सपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाया।

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मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में हुई शोक सभा के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी में 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि वे इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। वहीं भाजपा छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाने की अटकलों पर उन्होंने हिंदी फिल्म के सुपरहिट गाने की पंक्तियां दोहराते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिलहाल अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं।

बीजेपी से हैं पुराने संबंध

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कहा कि भाजपा के साथ उनके पुराने संबंध है। उन्होंने बताया कि इसी पार्टी से उनका एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, छह बार वह खुद सांसद रहे हैं और एक बार उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान तब सामने आया है जब पिछले कुछ समय से उनके बीजेपी छोड़ने और सपा की ओर जाने को लेकर अटकलें लग रही हैं।

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बृजभूषण के समर्थकों का मानना है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर उनकी चुप्पी सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। इस शोक सभा में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सहित क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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