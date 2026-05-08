फ्लैट में मिला कुबेर का खजाना; सोने के बिस्किट और जेवरों का जखीरा, नोट गिनते-गिनते थक गई पुलिस
झांसी में रॉयल सिटी के फ्लैट में छापा मार कर पकड़ा गया सट्टा कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था, यह बरामदगी से जाहिर हो रहा है। पुलिस फ्लैट में घुसी तो अंदर सोने के बिस्किट, जेवरों का जखीरा और नोटों का अंबार मिला।
Jhansi News: यूपी के झांसी में पुलिस जब एक फ्लैट पर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर आंखे फटी की फटी रह गईं। फ्लैट के अंदर कुबेर का खजाना भरा था। घर के अंदर सोने की बिस्किट और जेवरों का जखीरा भी मिला। नोट इतने थे कि पुलिस गिनते-गिनते ही थक गई। पूरा मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है। दरअसल शुक्रवार को पुलिस रॉयल सिटी के फ्लैट में छापा मारने पहुंची तो यहां बड़े पैमाने पर सट्टा चलता मिला। पुलिस फ्लैट में घुसी तो अंदर सोने के बिस्किट, जेवरों का जखीरा और नोटों का अंबार था। अंदर मौजूद महिलाएं 12 मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगवाया जा रहा था। नगदी इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। इसके देर रात तक पुलिस नोटों को गिनती रहीं।
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि रॉयल सिटी एलएस-9 फ्लैट में आईपीएल मैचों पर ऑन लाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था। बैगों में कैश भरा था। 100, 200, 500 रुपए के नोटों के बंडल पाए गए हैं। कुल 18.92 लाख रुपए नगद मिले। 900 ग्राम के सोने के बिस्कुट, सिक्के, चार किलो चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पकड़ी गई महिलाओं ने बताया कि जेवरात और नगदी कुछ समय पहले सिपाही रजत द्वारा लाकर रखा गया था। यह संपति ऑन लाइन सट्टा खिलाने से मिली है। उन्होंने सुमित साहू, आशीष उपाध्याय, विशेष भार्गव के साथ मिलकर ऑन लाइन सट्टा खिलवाने की बात कबूली है।
आईपीएल के बाद रकम का होना था बंटवारा
महिलाओं ने बताया कि उक्त सभी उनके फ्लैट पर आकर मोबाइल फोन व लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे। उनके साथ 2-3 अन्य व्यक्ति भी इस काम में आते थे। आईपीएल क्रिकेट मैच समाप्त होने के बाद पूरा पैसा आपस में बांटने की तैयारी थी। एसएसपी बीजीटीपीएस मूर्ति ने बताया कि सिपाही रजत सिंह निवासी हाथरस को बर्खास्त कर दिया गया है। सुमित साहू निवासी राजीव नगर, आशीष उपाध्याय, विशेष भार्गव, प्रभात अग्रवाल की तलाश की जा रही है। निशा खान व यशस्वी द्विवेदी को अरेस्ट किया है। पुलिस टीम को पच्चीस हज़ार इनाम घोषित किया है।
बदायूं में आईपीएल में सट्टा लगाते दो गिरफ्तार
वहीं बदायूं में एक दिन पहले जरीफनगर थाना पुलिस ने अभियान के तहत आईपीएल सट्टा कराने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग-अलग टीमों के माध्यम से कार्रदहगवां को बागवावाई करते हुए धर्मेंद्र पुत्र देवकी निवासी वार्ड नंबर एक कस्बा दहगवां को गांव बागवाला से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और 9500 रुपये नकद बरामद हुए। इसी क्रम में दूसरे आरोपी सोनू पुत्र राजेंद्र निवासी वार्ड नंबर एक कस्बा ला जाने वाले मार्ग से पकड़ा गया, जिसके पास से एक मोबाइल फोन और 11500 रुपये नकद बरामद किए गए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।