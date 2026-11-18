अब बड़ा सवाल यह है कि मतदाता इन दोनों तस्वीरों को किस नजर से देखेंगे- एक तरफ चुनाव से ठीक पहले सपा के गढ़े जा रहे कृष्ण के प्रतीक, और दूसरी तरफ ऐतिहासिक रूप से ध्वस्त किए गए मंदिरों को वापस पाने का भाजपा का दशकों पुराना एजेंडा।

लेखक: बद्री नारायण 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दल जल्द ही अपने प्रचार अभियानों की दिशा और तेवर तय करने जा रहे हैं। इस बार बेहद कड़े मुकाबले की संभावना के बीच सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टियां किन मुद्दों को हवा देती हैं। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आम लोगों और राजनीतिक जानकारों से बातचीत में एक दिलचस्प तस्वीर उभर रही है- इस बार यूपी की चुनावी बिसात के केंद्र में भगवान श्रीकृष्ण नजर आ रहे हैं।

भले ही किसी के मन में यह सवाल उठे कि जनप्रतिनिधि चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी देवता का क्या काम, लेकिन महाभारत के कृष्ण, जो एक महायुद्ध के साथ-साथ राजनीति की भी गाथा है, इतने गहरे प्रतीकों से जुड़े हैं कि समकालीन राजनीति में उनका इस्तेमाल स्वाभाविक बन गया है। और उत्तर प्रदेश से मुफीद जगह भला क्या हो सकती है, जहां कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा मौजूद है।

अखिलेश की 'पीडीए रथ यात्रा' और कृष्ण-सुदामा की दोस्ती का दांव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे अखिलेश यादव ने हाल ही में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अपनी 'पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक' यानी पीडीए (PDA) रथ यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तुलना महाभारत के युद्ध से की है। इस युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका का हवाला देते हुए अखिलेश ने अपनी रथ यात्रा को 'धर्म के रास्ते' पर चलने वाला अभियान बताया है।

सपा कार्यकर्ताओं ने चुनावी पोस्टरों में अखिलेश को 'कृष्ण' के रूप में पेश किया है और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र तक दे दिया। अखिलेश भी खुद को और अपनी पार्टी के नेताओं को ग्वाले और अपने श्रीकृष्ण का अनुयायी बताते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक, इस रणनीति के पीछे दो बड़े मकसद हैं: पहला, सपा के पारंपरिक यादव वोट बैंक को एकजुट करना, जो खुद को कृष्ण का वंशज मानता है; और दूसरा, कृष्ण के नाम के जरिए तमाम जातियों के बीच एक ऐसी हिंदू पहचान पेश करना जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की काट बन सके। अखिलेश के उस बयान को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'राम राज्य' का रास्ता 'समाजवाद' से होकर ही गुजरता है।

सपा श्रीकृष्ण को सामाजिक और आर्थिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, जिसकी अगुवाई अखिलेश कर रहे हैं। इसके साथ ही, अखिलेश और उनकी पार्टी की ओर से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बार-बार जिक्र करने के पीछे एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग भी छिपी है। गुरुकुल के दिनों से कृष्ण के गरीब ब्राह्मण मित्र रहे सुदामा के प्रसंग के जरिए सपा चुनाव में 'ब्राह्मण-यादव' गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रही है।

ब्राह्मणों को साधने की इस कोशिश के पीछे राज्य की मौजूदा राजनीतिक चर्चाएं हैं। आम धारणा यह बन रही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दौर में राज्य का करीब 10 फीसदी ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। अखिलेश और सपा इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने का मौका देख रहे हैं।

भाजपा का एजेंडा: अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी दूसरी तरफ, भाजपा के चुनावी अभियान का मुख्य स्वर अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के समाधान पर केंद्रित नजर आ रहा है। पार्टी हिंदुत्व के इस पुराने और संवेदनशील मुद्दे के जरिए मतदाताओं को लामबंद करने की उम्मीद कर रही है।

हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में यह गहरी मान्यता है कि मध्यकाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसकी जमीन के एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई मौकों पर इस जमीन को वापस लेने और वहां अयोध्या जैसा ही भव्य मंदिर परिसर बनाने का संकल्प दोहरा चुके हैं।

'राम' की जगह ले रहे 'कृष्ण', लेकिन इस बार दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे यह साफ है कि 2027 के चुनावों तक यूपी की राजनीतिक शब्दावली में कृष्ण और उनसे जुड़े प्रतीक छाए रहेंगे। अगर हम राज्य में 'राम' से जुड़ी राजनीति के सफर को याद करें, तो दशकों तक यह मुद्दा हावी रहा और देशभर में हिंदू अस्मिता का प्रतीक बना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुत्व के एजेंडे का यह बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया, जिससे चुनावी राजनीति में इसका सीधा असर कुछ कम हुआ है।

अब राजनीतिक विमर्श में भगवान राम की जगह श्रीकृष्ण लेते दिख रहे हैं, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कृष्ण का नाम जप रहे हैं। हालांकि, दोनों दलों की तरफ से कृष्ण को पेश करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि प्रतीकों के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसलिए दोनों पार्टियां एक ही स्रोत से प्रेरणा लेकर अलग-अलग सियासी कहानियां गढ़ रही हैं।

मतदाता किसकी कहानी पर करेंगे भरोसा? अब बड़ा सवाल यह है कि मतदाता इन दोनों तस्वीरों को किस नजर से देखेंगे- एक तरफ चुनाव से ठीक पहले सपा के गढ़े जा रहे कृष्ण के प्रतीक, और दूसरी तरफ ऐतिहासिक रूप से ध्वस्त किए गए मंदिरों को वापस पाने का भाजपा का दशकों पुराना एजेंडा।

सियासत में किसी प्रतीक या कहानी पर जनता का भरोसा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सुनाने वाले नेता या पार्टी की विश्वसनीयता क्या है। लंबे समय से एक ही वैचारिक और सांस्कृतिक बात पर टिके रहने वाली पार्टियों पर लोगों का भरोसा ज्यादा आसानी से बनता है। हालांकि, चुनावी राजनीति में वोट देने के फैसले हमेशा तयशुदा सामाजिक ढर्रे पर नहीं चलते। कृष्ण के नाम पर होने वाली इस गोलबंदी का असली नतीजा तो चुनाव के दिन ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासी पार्टियों को लगता है कि 2027 की सत्ता की चाबी मथुरा के रास्ते से ही निकलेगी।