कृष्ण मोहन ने ही कराई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की FIR, अब चंपत राय की जगह बने अंतरिम महासचिव
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए, जबकि कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह है कि राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सबसे पहले कृष्ण मोहन ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी।
Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज बेहद गहमागहमी के बीच हुई। तीन घंटे तक चली इस मीटिंग में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। वहीं, कृष्म मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया। वह चंपत राय की जगह लेंगे। बता दें कि कृष्ण ममोहन ने ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था।
ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर थाना रामजन्मभूमि में आठ नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अधिवक्ता अनिल कुमार यादव के माध्यम से 25 जून 2026 को दी गई इस तहरीर में आरोप लगाया गया था कि मंदिर में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान सुनियोजित और लगातार तरीके से नकदी की चोरी और गबन किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच में मौखिक, अभिलेखीय, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वित्तीय अभिलेखों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारियों ने आपराधिक तरीके से चढ़ावे की धनराशि का गबन किया।
कृष्ण मोहन ने तहरीर में लगाए थे गंभीर आरोप
कृष्ण मोहन की तहरीर में आरोपियों पर चढ़ावे की धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति रखना या प्राप्त करना, समान आशय से अपराध करना, आपराधिक षड्यंत्र रचना और अपराध के लिए दुष्प्रेरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। तहरीर में कहा गया था कि गणना कक्ष में मौजूद ट्रस्ट एवं बैंक के कर्मचारियों की भूमिका भी पहली नजर में संदिग्ध नजर आती है। इनमें सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम विशेष रूप से उल्लेखित था। साथ ही इन पर विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था।
रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं कृष्ण मोहन
कृष्ण मोहन एक सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (1978 बैच के आईएफएस) अधिकारी हैं। फॉरेस्ट सर्विस में उन्होंने महाराष्ट्र कैडर में अपनी सेवाएं दीं। 2016 में वे हरदोई के नगर संघ चालक रहे। 2017 के बाद जिला संघ चालक बने और इसके बाद प्रांत संघ चालक बने। फरवरी 2025 में कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद कृष्ण मोहन को सर्वसम्मति से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सदस्य (न्यासी) नियुक्त किया गया था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की है।
कृष्ण मोहन के गांव में खुशी की लहर
उधर, हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील क्षेत्र के गांव चंद्रपुर के मूल के रहने वाले कृष्ण मोहन के राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव बनने की जानकारी मिलते ही उनके गृह जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के साथ ही हरदोई शहर में मोहल्ला सिनेमा रोड पर बने उनके मकान के आसपास रहने वाले लोग भी बेहद प्रसन्न नजर आए। इसके साथ ही संघ से जुड़े लोग भी काफी उत्साहित दिखे। हालांकि उनका परिवार लखनऊ में रहता है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें