एसपी ऑफिस में तैनात क्लर्क और सिपाही को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, ऐक्शन से हड़कंप

प्रशांत कुमार द्विवेदी ने 3 दिसंबर 2024 को सिपाही दीपक सिंह की पत्नी साक्षी सिंह के खाते में पांच लाख और 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। सिपाही और लिपिक उन्हें जल्द ही नौकरी दिला देने की बात कहते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। जब प्रशांत ने अपने रुपये मांगे तो उन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

UP Police News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एसपी ऑफिस में निरीक्षक गोपनीय के पद पर तैनात आशु लिपिक और मीडिया सेल में तैनात सिपाही को शनिवार को कोतवाली पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इन पर सेवानिवृत्त सेना के जवान को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये लेने का आरोप है। सदर कोतवाली में दर्ज मामले की सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। मामले में आरोपी सिपाही की पत्नी फरार बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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महुआडीह थाना क्षेत्र स्थित रामपुर दुबे निवासी प्रशांत कुमार द्विवेदी सेना में थे। वह सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्ष 2023 में उनकी मुलाकात एसपी के स्टोनो अफजल खान और मीडिया सेल में तैनात सिपाही दीपक सिंह से हुई। दोनों ने पुलिस विभाग में उन्हें नौकरी दिलाने की बात कही। साथ ही 15 लाख रुपये की मांग की। उनकी बातों पर विश्वास कर प्रशांत ने 3 दिसंबर 2024 को दीपक सिंह की पत्नी साक्षी सिंह के खाते में पांच लाख और 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। दोनों जल्द ही नौकरी दिला देने की बात कहते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। काफी समय तक इंतजार के बाद जब प्रशांत की उम्मीद टूट गई तो उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे। इस पर सिपाही और लिपिक ने उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दोनों का बदला रुख देखकर प्रशांत कुमार द्विवेदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं सूझा।

बाद में उन्होंने कोतवाली पुलिस के साथ ही देवरिया के एसपी संजीव सुमन से इस मामले की शिकायत की। देर रात कोतवाली पुलिस ने प्रशांत की तहरीर पर महराजगंज जिला निवासी आशु लिपिक अफजल खान और चंदौली जिला निवासी दीपक सिंह तथा उसकी पत्नी साक्षी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होते ही इस मामले में ऐक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने आशु लिपिक अफजल खान और सिपाही दीपक सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।