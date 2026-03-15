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एसपी ऑफिस में तैनात क्लर्क और सिपाही को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, ऐक्शन से हड़कंप

Mar 15, 2026 05:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
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प्रशांत कुमार द्विवेदी ने 3 दिसंबर 2024 को सिपाही दीपक सिंह की पत्नी साक्षी सिंह के खाते में पांच लाख और 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। सिपाही और लिपिक उन्हें जल्द ही नौकरी दिला देने की बात कहते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। जब प्रशांत ने अपने रुपये मांगे तो उन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

एसपी ऑफिस में तैनात क्लर्क और सिपाही को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, ऐक्शन से हड़कंप

UP Police News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एसपी ऑफिस में निरीक्षक गोपनीय के पद पर तैनात आशु लिपिक और मीडिया सेल में तैनात सिपाही को शनिवार को कोतवाली पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इन पर सेवानिवृत्त सेना के जवान को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये लेने का आरोप है। सदर कोतवाली में दर्ज मामले की सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। मामले में आरोपी सिपाही की पत्नी फरार बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

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महुआडीह थाना क्षेत्र स्थित रामपुर दुबे निवासी प्रशांत कुमार द्विवेदी सेना में थे। वह सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्ष 2023 में उनकी मुलाकात एसपी के स्टोनो अफजल खान और मीडिया सेल में तैनात सिपाही दीपक सिंह से हुई। दोनों ने पुलिस विभाग में उन्हें नौकरी दिलाने की बात कही। साथ ही 15 लाख रुपये की मांग की। उनकी बातों पर विश्वास कर प्रशांत ने 3 दिसंबर 2024 को दीपक सिंह की पत्नी साक्षी सिंह के खाते में पांच लाख और 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। दोनों जल्द ही नौकरी दिला देने की बात कहते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। काफी समय तक इंतजार के बाद जब प्रशांत की उम्मीद टूट गई तो उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे। इस पर सिपाही और लिपिक ने उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दोनों का बदला रुख देखकर प्रशांत कुमार द्विवेदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं सूझा।

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बाद में उन्होंने कोतवाली पुलिस के साथ ही देवरिया के एसपी संजीव सुमन से इस मामले की शिकायत की। देर रात कोतवाली पुलिस ने प्रशांत की तहरीर पर महराजगंज जिला निवासी आशु लिपिक अफजल खान और चंदौली जिला निवासी दीपक सिंह तथा उसकी पत्नी साक्षी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होते ही इस मामले में ऐक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने आशु लिपिक अफजल खान और सिपाही दीपक सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।

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अब पुलिस आरोपी सिपाही की फरार पत्नी साक्षी सिंह की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। साक्षी सिंह के खाते में ही रकम ट्रांसफर की गई थी। गिरफ्तार होने के डर से वह कहीं छिप गई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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