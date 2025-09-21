kote upar kothri mai us per rail chala dungi Bar dancers danced to film songs school headmaster suspended कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल...फिल्मी गीतों पर बार बालाओं ने स्कूल में लगाए ठुमके, प्रधानाध्यापक सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP News

कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल...फिल्मी गीतों पर बार बालाओं ने स्कूल में लगाए ठुमके, प्रधानाध्यापक सस्पेंड

कानपुर देहात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक प्राथमिक स्कूल के अंदर शराब पार्टी चल रही है। इस पार्टी में बार बालाएं फिल्मी गीतों पर ठुमकते नजर आ रही हैं।  

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर Sun, 21 Sep 2025 06:37 PM
कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल...फिल्मी गीतों पर बार बालाओं ने स्कूल में लगाए ठुमके, प्रधानाध्यापक सस्पेंड

कानपुर देहात के क्योंटरा बांगर गांव के प्राथमिक स्कूल में शनिवार रात एक छठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शराब पार्टी भी रखी गई थी। कार्यक्रम में बार बालाओं को भी बुलाया गया था। शराब पार्टी के साथ ही लोगों ने फिल्मी गीतों पर बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। रविवार सुबह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने जांच के बाद प्रधान पति समेत चार के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा कहने के बाद तहरीर न देने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं उक्त घटना पर कार्रवाई न करने पर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और प्रबंध समिति को नोटिस भी दिया गया है। हालांकि वायरल वीडियो की आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो के मुताबिक क्योंटरा बांगर गांव के प्राइमरी स्कूल में बार बालाएं डांस कर रहीं हैं। गांव के कुछ पुरुष भी उनके साथ डांस कर रहे हैं। एसपी श्रृद्धा नरेंद्र पांडेय ने वीडियो का संज्ञान लेकर मूसानगर पुलिस से इसकी जांच कराई। मूसानगर एसओ कालीचरण कुशवाहा के मुताबिक जांच में सामने आया है कि रात को गजराज सिंह के नाती के छठी कार्यक्रम में बार बालाओं का स्कूल में नृत्य कराया गया था। जांच के आधार पर गजराज सिंह, उसके बेटे नरेश के अलावा प्रधान पति राहुल निषाद और कोटेदार के पति जगत सिंह पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एसआई किरन पाल नागर को जांच सौंपी गई है।

मूसानगर इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रधानाध्यापक शशिबाला को सूचना देकर तहरीर मांगी गई थी। उनसे यह भी कहा गया था कि आवागमन में कोई परेशानी होने पर नजदीकी थाने में भी तहरीर दे सकती हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर डीएम कपिल सिंह ने भी नाराजगी जताई। इस पर बीएसए अजय मिश्र ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। साथ ही अपने स्तर से कोई कार्रवाई न करने पर बीईओ अमरौधा ईश्वरकांत और प्रबंध समिति को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चढ़ा दूंगी

स्कूल के अंदर बार बालाएं कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चढ़ा दूंगी... जैसे गानों पर ठुमके लगाते नजर आ रही हैं। कई बार तो गांव के लोग उनके नजदीक पहुंच जाते हैं तो नर्तिकाएं उन्हें दूर हटाती हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग शराब के नशे में नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद गांव के कुछ लोग खासे नाराज भी हैं। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस और शराब पार्टी सरासर गलत है।

