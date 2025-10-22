कोलकाता से श्रीनगर जा रहे विमान में फ्यूल लीकेज, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग
संक्षेप: कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो के विमान में फ्यूल लीकेज के बाद वाराणसी के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान में 166 यात्री सवार थे। अचानक लैंडिंग से हर किसी के चेहरे पर दहशत की स्थिति नजर आई। हालांकि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।
कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में फ्यूल लीकेज की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। क्रू मेंबर ने तत्काल इसकी जानकारी नजदीकी वाराणसी एयरपोर्ट के एटीसी को दी और विमान को उतारने की इजाजत मांगी। एटीसी से हरी झंडी मिलते ही विमान की इमरजेंसी लैंडिग कराई गई। इस दौरान अचानक विमान में आई खराबी की जानकारी मिलने और विमान के वाराणसी में उतरने की सूचना पर यात्रियों में भी दहशत की स्थिति देखी गई।
बताया जाता है कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-551 लगभग 166 यात्रियों को लेकर कोलकाता से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ था। इसी बीच विमान के चालक दल (क्रू मेंबर) को विमान में फ्यूल लीकेज की जानकारी हुई।
क्रू मेंबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने फौरन अनुमति दी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को वाराणसी में सुरक्षित उतार लिया गया।
इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। सुरक्षा जांच और मरम्मत के लिए विमान को लगभग दो घंटे तक एप्रन (पार्किंग क्षेत्र) पर ही खड़ा रखा गया। अचानक हुई इमरजेंसी लैंडिंग के कारण यात्रियों में दहशत की स्थिति रही। फिलहाल विमान में सवार सभी 166 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
