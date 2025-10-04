koi bacha nahi payega BJP threatens youth with pistol but move backfires कोई बचा नहीं पाएगा...भाजपा नेता ने पिस्टल लगाकर युवक को धमकाया, लेकिन उलटा पड़ गया दांव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कोई बचा नहीं पाएगा...भाजपा नेता ने पिस्टल लगाकर युवक को धमकाया, लेकिन उलटा पड़ गया दांव

कानपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक के पेट में पिस्टल लगाकर धमकी देता नजर आ रहा है। धमकी देने वाला व्यक्ति भाजपा नेता बताया जा रहा है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरSat, 4 Oct 2025 06:50 PM
यूपी के कानपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक के पेट में पिस्टल लगाकर धमकी देता नजर आ रहा है। धमकी देने वाला व्यक्ति भाजपा नेता बताया जा रहा है। भाजपा नेता ने पहले नोट उड़ाए, इसके बाद उसने युवक से अपने रुपये वापस मांगे। गाली-गलौज करते हुए भाजपा नेता ने पिस्टल निकाली और युवक के पेट में सटाते हुए धमकी दी कि कोई बचा नहीं पाएगा। इसका किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद दूसरा वीडियो खुद भाजपा नेता ने बनाकर पोस्ट किया। इसमें वह घायल नजर आया। वीडियो में कुछ लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। हालांकि हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। खुद को बचाने के लिए वह तहरीर लेकर थाने पहुंच गया जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और उसका मेडिकल कराया। इसी दौरान पिस्टल का वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा नेता का दांव उलटा पड़ा गया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो पिस्टल भी बरामद हो गई। जिसके बाद उसे गिरफ्तार लिया गया है। शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

भौती में आयोजित दशहरा मेला में भाजपा युवा मोर्चा का ग्रामीण जिला मंत्री अमितेश शुक्ला भी पहुंचा था। आरोप है कि आयोजन खत्म होने के बाद अमितेश एक युवक से बात कर उसे धमका रहा था। भौंती निवासी संदीप चौहान ने बताया कि अमितेश ने पहले रुपये उड़ाए। उसके बाद कमेटी के एक आदमी से पैसे वापस मांगने लगा। फिर पिस्टल लगाकर उसे धमकाया। पुलिस के पहुंचते ही वह भाग खड़ा हुआ। संदीप ने बताया कि प्रधानी चुनाव को लेकर भाजपा नेता अमितेश उनसे रंजिश मानता है। इसी के चलते पूर्व में भी हमले की झूठी शिकायत की थी। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक वह नशे में था। पिस्टल दिखाने पर लोगों ने उसे दौड़ाया तो वह बाइक लेकर भागा। जिसमें गिरने से उसे चोट लगी थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद उसके घर की तलाशी में पिस्टल मिल गई। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बचाव में अपना वीडियो किया वायरल

अमितेश ने भी वीडियो वायरल किया जिसमें वह कह रहा है कि भौंती में उसे बुलाया गया था। देर रात घर वापस जाते वक्त भौंती निवासी संदीप चौहान समेत अन्य लोगों ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे चेहरे पर चोटें आई हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण उपेंद्र पासवान के मुताबिक अमितेश शुक्ला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह जिला इकाई में किसी पद पर नहीं है। बाकी घटना की जानकारी हुई है, इसकी जांच कराएंगे। संगठन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

