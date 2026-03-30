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जानें क्या है सर्किल फ्लाइट शेड्यूल? एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद आज से कानपुर में लागू

Mar 30, 2026 02:01 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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इंडिगो के नए फ्लाइट शेड्यूल के तहत हैदराबाद, बेंगलुरु फ्लाइट अब हफ्ते में चार दिन ही उड़ान भरेगी। वहीं दिल्ली और मुंबई की फ्लाइटें रोज उड़ेंगी। एयरपोर्ट के निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइटें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को आएंगी और जाएंगी।

जानें क्या है सर्किल फ्लाइट शेड्यूल? एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद आज से कानपुर में लागू

Flights from Kanpur: एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंडिगो के भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कानपुर में इंडिगो ने पहली बार सर्किल फ्लाइट सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। सर्किल फ्लाइट सेवा का मतलब मुंबई से कानपुर आकर फ्लाइट वापस मुंबई न जाकर दिल्ली जाएगी और दिल्ली से कानपुर आकर वापस जाने वाली फ्लाइट दिल्ली न जाकर मुंबई जाएगी। यह बदलाव 30 मार्च से 24 अक्तूबर तक लागू रहेगा। सर्किल फ्लाइट सेवा का परिणाम ठीक रहा तो अगले सत्र में इसे और सेवाओं में लागू किया जाएगा। अन्य फ्लाइटों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 24 अक्तूबर तक लागू रहेगा।

हैदराबाद, बेंगलुरु फ्लाइट चार दिन

इंडिगो के नए फ्लाइट शेड्यूल के तहत हैदराबाद, बेंगलुरु फ्लाइट अब सप्ताह में चार दिन ही उड़ान भरेगी। वहीं दिल्ली और मुंबई की फ्लाइटें रोजाना उड़ेंगी। एयरपोर्ट के निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइटें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को आएंगी और जाएंगी।

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हैदराबाद फ्लाइट शेड्यूल

- हैदराबाद से 6ई-6817 फ्लाइट 9:10 बजे उड़कर कानपुर 11:15 बजे उतरेगी।

-कानपुर से 6ई-6819 फ्लाइट 11:50 बजे उड़कर हैदराबाद 13:50 बजे पहुंचेगी।

बेंगलुरु फ्लाइट शेड्यूल

- 6ई-6035 बेंगलुरु से कानपुर को 11:30 बजे उड़ान भरेगी। कानपुर 13:55 बजे उतरेगी।

- 6ई-6036 फ्लाइट कानपुर से 14:35 बजे बेंगलुरु को उड़ेगी।

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सर्किल फ्लाइट का शेड्यूल एक नजर में

- मुंबई से 6ई-2034 फ्लाइट मुंबई से कानपुर को 9:35 बजे उड़ान भरेगी। कानपुर 12:00 बजे पहुंचेगी।

- कानपुर से 6ई-5192 फ्लाइट 12:30 रवाना होगी,मुंबई न जाकर 13:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

- 6ई-5396 फ्लाइट दिल्ली से कानपुर को उड़ेगी 14:25 बजे और कानपुर 15:35 बजे पहुंचेगी।

- 6ई-2036 फ्लाइट कानपुर से मुंबई के लिए 16:10 बजे उड़ान भरेगी और 18:10 बजे पहुंचेगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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