110 साल की उम्र में के.एल.गुप्ता का निधन, 60 साल तक बने रहे रेलवे मजदूरों की आवाज

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के सहायक महामंत्री के.एल.गुप्ता का शुक्रवार दोपहर निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 110 साल की उम्र में केएल गुप्ता ने घर में ही अंतिम सांस ली।

Gorakhpur News: 110 साल की उम्र में के.एल.गुप्ता का निधन हो गया। के.एल.गुप्ता पूरे 60 साल तक रेलवे कर्मचारियों और मजदूरों की आवाज बने रहे। सालों पहले नौकरी से रिटायर हो चुके के.एल.गुप्ता को दूसरों के लिए जीने की ऐसी आदत पड़ गई कि उम्र भर के लिए मजदूर यूनियन का दफ्तर ही उनका पता-ठिकाना बन गया। रेलवे कर्मचारियों-मजदूरों की तीन पीढ़ियों को उन्होंने अपना नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया।

एक साल पहले तक वह उन्हीं के लिए जिए और उनके मुद्दों पर सड़क पर संघर्षरत भी रहे। अस्वस्थता के चलते पिछले साल उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री का पद छोड़ दिया था। शुक्रवार को गोरखपुर के पुर्दिलपुर स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। के.एल.गुप्ता की जिजीविषा ने उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे में सम्मान के उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जिसे आज तक कोई दूसरा हासिल नहीं कर सका। शुक्रवार को उनके निधन से महकमे में वर्तमान और पूर्व के हजारों कर्मचारियों-मजदूरों में शोक की लहर है।

ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के सहायक महामंत्री के.एल.गुप्ता की 110 साल की जिंदगी में जाने कितने उतार-चढ़ाव आए। उनकी युवावस्था में देश गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुआ। आजादी के पहले गांधीजी के गोरखपुर आगमन की सूचना पाकर दौड़ पड़ने वाले के.एल.गुप्ता आजादी के बाद से लगातार पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे लगातार एआईआरएफ के सहायक महामंत्री चुने जाते रहे। 110 साल की उम्र में भी फिटनेस की मिसाल माने जाने वाले के.एल.गुप्ता ने कुछ समय पहले ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में आजादी के पहले के दौर को याद करते हुए बताया था- ‘गांधी जी ने जब ‘करो या मरो’ का नारा दिया तो देश तो उस समय ठंडा ही था। लेकिन दो आदमी (सिब्बन लाल सक्सेना और गेंदा सिंह) के संपर्क में हम थे। दोनों ट्रेड यूनियन से थे। उनके संपर्क में आकर मैं भी ट्रेड यूनियन से जुड़ गया।’

के.एल.गुप्ता बताते थे कि गांधी जी के गोरखपुर आगमन पर वह भी गए थे लेकिन किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे। नौकरी में होने के नाते जुड़ भी नहीं सकते थे। 1974 में महामंत्री में होने के नाते रेल हड़ताल की नोटिस दी तो तत्कालीन सरकार ने मीसा में एक महीने तक जेल में बंद रखा। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हजारों आदमी नौकरी से बाहर कर दिए गए। सरकार ने जब उन्हें नौकरी वापस देने का ऑफर किया तो उन्होंने शर्त रख दी की कि जब तक सबको नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता वे भी नौकरी नहीं लेंगे। आंदोलनों का ये दौर लगातार चलता रहा और के.एल.गुप्ता की अंतिम समय तक जारी रहा। रेलवे कर्मचारियों और मजदूरों के बीच वे अंतिम सांस तक वैसे ही लोकप्रिय रहे। यूनियन के दफ्तर में कर्मचारियों-मजदूरों ने के.एल.गुप्ता के रहने से लेकर देखरेख तक की मुकम्मल व्यवस्था कर रखी थी।

जयप्रकाश नारायण के भाषण से मिला था फिटनेस का वरदान के.एल.गुप्ता को 110 साल की उम्र तक फिट रहने का वरदान लोकनायक जय प्रकाश नारायण के भाषण से मिला था। वह बताते थे कि 1946-47 में जेपी का भाषण सुनने के बाद उन्हें सेहत का नशा हो गया। के.एल.गुप्ता ने कॅरियर की शुरुआत मिलिट्री से की थी। 10 साल की नौकरी के बाद वह रीजनल इम्प्लाइमेंट एक्सचेंज में हेड क्लर्क हो गए। वहीं से एनई रेलवे अकांट्स में बॉटम ग्रेड के क्लर्क के तौर पर भर्ती हुए। जेपी के भाषण के बाद समाज की सेवा की भावना पैदा हुई। मां-बाप-परिवार की सेवा के लिए नौकरी ज्वाइन की। बस वही दूसरों की सेवा का नशा रहा उम्र रह।

सुबह 4 बजे उठ जाते थे के.एल.गुप्ता के.एल.गुप्ता रोज सुबह 4 बजे जाग जाते थे। रात 11-साढ़े 11 बजे तक सो जाते थे। दूध और जूस उन्हें पचता नहीं था। दो रोटी और थोड़ी सी दाल, दिन में दो बार भोजन के रूप में लेते थे। 52 साल की उम्र से वह तेल-मसाले से पूरी तरह दूर रहते थे। इसके पहले वह पेचिश से परेशान रहा करते थे। तेल-मसाला छोड़ने के बाद से उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई।

1952 से थे नरमू के महामंत्री 14 अप्रैल 1952 को पूर्वोत्तर रेलवे के गठन के समय से ही के.एल.गुप्ता एनई रेलवे मजदूर यूनियन नरमू के महामंत्री थे। इसके पहले वह कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। 110 की उम्र तक वह रेलवे कर्मचारियों और मजदूरों के लिए संघर्षरत थे। यूनियन के दफ्तर में उनका बिस्तर था। यानी जागना, सोना, उठना-बैठना सब यहीं होता था। आखिरी सांस तक कुछ कर गुजरने के जज्बे से लबरेज के.एल.गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति वी.वी.गिरि, लोकनायक जय प्रकाश नारायण और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडीस के साथ काम किया था। पूर्वांचल के दमदार समाजसेवी सिब्बन लाल सक्सेना और गेंदा बाबू के संघर्षों की यादें उनके जेहन में अंतिम समय तक जिंदा थीं। वह कहते थे कि इस उम्र में भी सेहत का साथ है तो उसके पीछे लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उन जैसे नेताओं के साथ रहने से उपजा नैतिक बल और जीवन का अनुशासन ही एकमात्र कारण है।