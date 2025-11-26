माथा चूमा, गले लगाया, फिर…आशिक ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा

संक्षेप: गोरखपुर में एक आशिक ने नवविवाहिता का पहले माथा चूमा, फिर गले लगाकर धीरे से गला रेतकर हत्या कर दी। यहां तक कि जब तक वह मरी नहीं तब तक वहीं बैठा रहा। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मामले का पर्दाफाश हुआ है।

यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नवविवहिता की हत्या उसके आशिक ने ही कर दी। युवक ने पहले माथा चूमा, फिर गले लगाया और इसके बाद धीरे से गला रेत दी। यहां तक कि जब तक वह मरी नहीं तब तक आरोपित वहीं बैठा रहा। उधर, मंगलवार को पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपित विनय उर्फ दीपक ने पुलिस को बताया कि नवविवाहिता उससे शादी के लिए दबाव बना रही थी इसलिए उसने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं, नवविवाहिता के परिवारवालों का कहना है कि वह उसके पीछे पड़ा था। शादी के बाद भी बेटी पर दबाव बना रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये मामला झंगहा क्षेत्र के जंगल रसूलपुर गांव का है। जहां 20 साल की नवविवाहिता की घर के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थई। छह महीने पहले उसकी देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव शादी हुई थी। 21 नवंबर को वह चचेरी बहन की शादी में मायके आई थी। उसके घर से 500 मीटर दूरी पर रहने वाले आरोपी विनय निषाद उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। हत्या में इस्तेमाल हंसिया भी पुलिस ने बरामद कर लिया।

सीडीआर और खोजी कुत्ते ने खोला राज एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि 23 नवंबर की देर रात करीब दो बजे घर के बाथरूम में खून से सनी लाश मिली थी। उसके गर्दन पर धारदार हथियार से रेतने के निशान थे। अंगुली भी कट गई थी। इससे यह लग रहा था कि नवविवाहिता ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। घटना स्थल पर डॉग स्कॉवयड टीम बुलाई गई थी। खोजी कुत्ता तीन बार मृतक के घर के पीछे 500 मीटर दूर स्थित आरोपित के घर के पास गया। कुछ लोगों ने बताया कि इस घर में रहने वाला विनय नवविवाहिता से बातचीत करता था।

शक के आधार पर सीडीआर निकलवाया गया, दोनों के बातचीत के रिकार्ड मिले। इसके बाद घेराबंदी कर झंगहा क्षेत्र से ही विनय निषाद को पुलिस टीम ने पकड़ा और पूछताछ शुरू की। पहले तो इधर-उधर की बातें करके पुलिस को घुमाता रहा। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हंसिया भी बरामद कराया।

आरोपित विनय निषाद ने बताया कि शादी के पहले करीब तीन साल से उसका नवविवाहिता से प्रेम संबंध था। बताया कि वह बार-बार मुझसे शादी करने के लिए कहती थी। मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूंगा तो वह गलत होगा और पकड़ा जाएगा। वह किसी भी तरह से उससे छुटकारा चाहता था।

महिला के मरने तक बैठा रहा आरोपी आरोपी विनय ने बताया कि नवविवाहिता के घर से 200 मीटर दूर सड़क पर उसके बड़े पापा का घर था, जहां पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। गांव में तीन-तीन शादियां थीं, इसलिए नवविवाहिता के घर पर कोई नहीं था। वरमाला के बाद नवविवाहिता को लेकर उसके घर पर गया। वहां करीब 4 घंटे तक उसके साथ बाथरूम के बगल में स्थित बागीचे में बैठा रहा।

इस दौरान उसने अपने पास एक हंसिया भी रखा था। टहलते हुए हम लोग बातें कर रहे थे, तभी प्रेमिका ने कहा कि अब वह ससुराल नहीं जाएगी, मुझसे शादी करो, तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान रही थी। विनय ने कहा, इसके बाद रात करीब 2 बजे मैंने उसके माथे पर चुमकर गले लगाया और धीरे से उसकी गर्दन रेत दी। वह तड़पते हुए अपने हाथ से हंसिया पकड़ ली। जिसे छुड़ाने में दोनों लोगों की अंगुली भी कट गई। जब तक वह मर नहीं गई, मैं वहीं पर बैठा रहा। उसके मरने के बाद वहां से हट गया।