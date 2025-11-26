Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKissed the forehead hugged then lover killed married girlfriend
माथा चूमा, गले लगाया, फिर…आशिक ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा

माथा चूमा, गले लगाया, फिर…आशिक ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा

संक्षेप:

गोरखपुर में एक आशिक ने नवविवाहिता का पहले माथा चूमा, फिर गले लगाकर धीरे से गला रेतकर हत्या कर दी। यहां तक कि जब तक वह मरी नहीं तब तक वहीं बैठा रहा। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मामले का पर्दाफाश हुआ है।

Wed, 26 Nov 2025 05:07 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नवविवहिता की हत्या उसके आशिक ने ही कर दी। युवक ने पहले माथा चूमा, फिर गले लगाया और इसके बाद धीरे से गला रेत दी। यहां तक कि जब तक वह मरी नहीं तब तक आरोपित वहीं बैठा रहा। उधर, मंगलवार को पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपित विनय उर्फ दीपक ने पुलिस को बताया कि नवविवाहिता उससे शादी के लिए दबाव बना रही थी इसलिए उसने गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं, नवविवाहिता के परिवारवालों का कहना है कि वह उसके पीछे पड़ा था। शादी के बाद भी बेटी पर दबाव बना रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये मामला झंगहा क्षेत्र के जंगल रसूलपुर गांव का है। जहां 20 साल की नवविवाहिता की घर के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थई। छह महीने पहले उसकी देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव शादी हुई थी। 21 नवंबर को वह चचेरी बहन की शादी में मायके आई थी। उसके घर से 500 मीटर दूरी पर रहने वाले आरोपी विनय निषाद उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। हत्या में इस्तेमाल हंसिया भी पुलिस ने बरामद कर लिया।

ये भी पढ़ें:DJ पर नाचने को लेकर विवाद, शोहदों ने एक को पीटा, दूसरे को पुलिया से उलटा लटकाया

सीडीआर और खोजी कुत्ते ने खोला राज

एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि 23 नवंबर की देर रात करीब दो बजे घर के बाथरूम में खून से सनी लाश मिली थी। उसके गर्दन पर धारदार हथियार से रेतने के निशान थे। अंगुली भी कट गई थी। इससे यह लग रहा था कि नवविवाहिता ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। घटना स्थल पर डॉग स्कॉवयड टीम बुलाई गई थी। खोजी कुत्ता तीन बार मृतक के घर के पीछे 500 मीटर दूर स्थित आरोपित के घर के पास गया। कुछ लोगों ने बताया कि इस घर में रहने वाला विनय नवविवाहिता से बातचीत करता था।

शक के आधार पर सीडीआर निकलवाया गया, दोनों के बातचीत के रिकार्ड मिले। इसके बाद घेराबंदी कर झंगहा क्षेत्र से ही विनय निषाद को पुलिस टीम ने पकड़ा और पूछताछ शुरू की। पहले तो इधर-उधर की बातें करके पुलिस को घुमाता रहा। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हंसिया भी बरामद कराया।

आरोपित विनय निषाद ने बताया कि शादी के पहले करीब तीन साल से उसका नवविवाहिता से प्रेम संबंध था। बताया कि वह बार-बार मुझसे शादी करने के लिए कहती थी। मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूंगा तो वह गलत होगा और पकड़ा जाएगा। वह किसी भी तरह से उससे छुटकारा चाहता था।

ये भी पढ़ें:मां-भाई ने ही कर दिया बेटी का सौदा, विवाहिता को 1.38 लाख में अधेड़ को बेचा

महिला के मरने तक बैठा रहा आरोपी

आरोपी विनय ने बताया कि नवविवाहिता के घर से 200 मीटर दूर सड़क पर उसके बड़े पापा का घर था, जहां पर शादी का कार्यक्रम चल रहा था। गांव में तीन-तीन शादियां थीं, इसलिए नवविवाहिता के घर पर कोई नहीं था। वरमाला के बाद नवविवाहिता को लेकर उसके घर पर गया। वहां करीब 4 घंटे तक उसके साथ बाथरूम के बगल में स्थित बागीचे में बैठा रहा।

इस दौरान उसने अपने पास एक हंसिया भी रखा था। टहलते हुए हम लोग बातें कर रहे थे, तभी प्रेमिका ने कहा कि अब वह ससुराल नहीं जाएगी, मुझसे शादी करो, तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान रही थी। विनय ने कहा, इसके बाद रात करीब 2 बजे मैंने उसके माथे पर चुमकर गले लगाया और धीरे से उसकी गर्दन रेत दी। वह तड़पते हुए अपने हाथ से हंसिया पकड़ ली। जिसे छुड़ाने में दोनों लोगों की अंगुली भी कट गई। जब तक वह मर नहीं गई, मैं वहीं पर बैठा रहा। उसके मरने के बाद वहां से हट गया।

ये भी पढ़ें:बहन मुझे बचा लो… जल रही हूं; कॉल पर बात करते समय फटा सिलेंडर, जिंदा जली महिला

हत्या के बाद पैदल ही पहुंचा स्टेशन

हत्या के बाद करीब 15 किमी पैदल चलकर चौरीचौरा स्टेशन पहुंचा और वहां काशी एक्सप्रेस में बैठ गया। अगले दिन सुबह वाराणसी पहुंच गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से ट्रेस कर उसे दबोच लिया। विनय की चार बहनें हैं। तीन की शादी हो गई है। पिता मुन्नर निषाद हिमाचल में अचार बनाने और बेचने का काम करते हैं। विनय खुद पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur Latest News Gorakhpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |