किसने बोला गोली मार देंगे, सांसद चंद्रशेखर के प्रतिनिधि पर बिफरे सीओ, कोतवाल को भी लताड़ा
यूपी के बिजनौर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रतिनिधि के साथ धामपुर सीओ की तीखी नोकझोंक हो गई। बीच बचाव कर रहे कोतवाल पर भी सीओ भड़क गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Bijnor News: बिजनौर जिले के धामपुर में नासिर बाबा मजार पीर बाबा की मजार की दीवार ध्वस्त होने के बाद शुक्रवार रात धरने पर बैठे आसपा नेताओं को सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने आड़े हाथ ले लिया। धरने पर बैठे विवेक सेन को सीओ ने अनर्गल बोलने पर चेताया और कहा कि किसने बोला-गोली मार देंगे। इस बीच कोतवाल, आसपा कार्यकर्ताओं के बचाव में आए तो सीओ ने कोतवाल मृदुल कुमार सिंह को धकियाते हुए लताड़ लगाई। सीओ ने कोतवाल से यहां तक कह दिया कि दूध पीते बच्चे हो क्या? धामपुर सीओ के साथ सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन की बहस और कोतवाल को लतड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
धामपुर के टीचर्स कॉलोनी स्थित नासिर बाबा पीर मजार परिसर के रास्ते की दीवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से हटाए जाने के बाद शुक्रवार देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्रवाई के दौरान सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी और आजाद समाज पार्टी के मंडल महासचिव एवं सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में स्थल की पैमाइश की जा चुकी थी और एसडीएम के आदेश पर संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई।
कार्रवाई का विरोध कर रहे थे सांसद प्रतिनिधि
अधिकारियों का कहना है कि दीवार हटाने का निर्णय जनहित में लिया गया है। कार्रवाई का विरोध कर रहे विवेक सेन ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। इस दौरान विवेक सेन की सीओ अंजनी चतुर्वेदी से बहस हो गई। मौके पर मौजूद कोतवाल मृदुल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया तो सीओ ने उन्हें धकियाते हुए लताड़ दिया। घटना के बाद देर रात तक मजार परिसर के पास आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों का धरना जारी रहा। शनिवार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धामपुर, स्योहारा, रेहड़, शेरकोट, अफजलगढ़ और नहटौर समेत कई थानों की पुलिस बल तैनात किया गया।
धामपुर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा
शनिवार को नासिर बाबा पीर मजार का मामला नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के हस्तक्षेप के बाद तूल पकड़ गया। मामले को लेकर मजार पक्ष सांसद के आवास पर पहुंचा। सांसद ने मजार प्रकरण की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आवास पर तलब किया। सांसद ने रात्रि में मजार की दीवार ध्वस्त करने के मामले में राजस्व अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सांसद ने अधिकारियों को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर जाकर भूमि पैमाइश करने के निर्देश दिए। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पीर मजार भूमि की पैमाइश शुरू की।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।