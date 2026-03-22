सिंदूर लगाते नहीं तो बेचते क्यों हो, किसी जिहादी की दुकान नहीं लगने देंगे...बजरंग दल नेता ने दी चेतावनी

नवरात्र के बीच कानपुर में मंदिर के बाहर मुस्लिम पक्ष की दुकानों को हटवाने को लेकर माहौल गरमा गया। बजरंग दल ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को दुकानें हटाने को लेकर चेतावनी दे डाली।

Kanpur News: यूपी के कानपुर में तपेश्वरी मंदिर के बाहर दुकान लगाने वालों को लेकर शनिवार रात कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। हिंदुओं की दुकानें हटवाने की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के नेता शिवम सोनकर ने दूसरे पक्ष के लोगों को चेतावनी दे डाली।

कहा कि किसी जिहादी की दुकान मंदिर के बाहर नहीं लगने देंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, सूचना पर पहुंची फीलखाना पुलिस से भी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला शांत करा लिया। फोन पर हुई बातचीत में शिवम ने कहा कि ‘जब इनकी माताएं-बहनें सिंदूर नहीं लगातीं तो बेचते क्यों हैं’।

दुकानों को टारगेट कर दे रहे धमकी शिवम सोनकर ने बताया कि शनिवार को उन्हें सूचना मिली कि विशेष समुदाय के कुछ लोग हिंदुओं की 10-15 दुकानों को टारगेट कर हटाने की धमकी दे रहे हैं। इसी वजह से कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। पता चला कि महिला की कॉस्मेटिक दुकान, कंगन-चूड़ी बेचने वालों से दुकानें हटाकर खुद सामान बेचने की बात कह रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जिहादियों को दुकानें न लगने देने की बात कही। दूसरे समुदाय के कुछ दुकानदारों से बात की तो वह भाग निकले।