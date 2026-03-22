सिंदूर लगाते नहीं तो बेचते क्यों हो, किसी जिहादी की दुकान नहीं लगने देंगे...बजरंग दल नेता ने दी चेतावनी
नवरात्र के बीच कानपुर में मंदिर के बाहर मुस्लिम पक्ष की दुकानों को हटवाने को लेकर माहौल गरमा गया। बजरंग दल ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को दुकानें हटाने को लेकर चेतावनी दे डाली।
Kanpur News: यूपी के कानपुर में तपेश्वरी मंदिर के बाहर दुकान लगाने वालों को लेकर शनिवार रात कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। हिंदुओं की दुकानें हटवाने की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के नेता शिवम सोनकर ने दूसरे पक्ष के लोगों को चेतावनी दे डाली।
कहा कि किसी जिहादी की दुकान मंदिर के बाहर नहीं लगने देंगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, सूचना पर पहुंची फीलखाना पुलिस से भी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला शांत करा लिया। फोन पर हुई बातचीत में शिवम ने कहा कि ‘जब इनकी माताएं-बहनें सिंदूर नहीं लगातीं तो बेचते क्यों हैं’।
दुकानों को टारगेट कर दे रहे धमकी
शिवम सोनकर ने बताया कि शनिवार को उन्हें सूचना मिली कि विशेष समुदाय के कुछ लोग हिंदुओं की 10-15 दुकानों को टारगेट कर हटाने की धमकी दे रहे हैं। इसी वजह से कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। पता चला कि महिला की कॉस्मेटिक दुकान, कंगन-चूड़ी बेचने वालों से दुकानें हटाकर खुद सामान बेचने की बात कह रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जिहादियों को दुकानें न लगने देने की बात कही। दूसरे समुदाय के कुछ दुकानदारों से बात की तो वह भाग निकले।
कमिश्नर को दिया था ज्ञापन
शिवम सोनकर ने बताया कि नवरात्र से छह दिन पहले पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को ज्ञापन दिया था। इसमें कहा था कि मंदिर के आस-पास लगने वाले मेले में दूसरे पक्ष की दुकानें लगने का कोई औचित्य नहीं है। वह नाम छिपकार दुकानें लगाते हैं जो सरासर गलत है। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया, दुकान लगाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था। परंपरागत जो दुकानें जहां लगती है, वह लग रही हैं। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। फिर भी मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें