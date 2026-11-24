यूपी में एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे से पहले ही रार ऐसी मची है कि बात अब औकात तक पहुंच गई है। ओपी राजभर ने आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर दावा ठोंकते हुए संजय निषाद पर तीखा हमला बोल दिया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होने से पहले ही गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच रार छिड़ गई है। पूर्वांचल की सियासत में अपनी पैठ को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉ. संजय निषाद आमने-सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच रार का केंद्र आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट बनी है। दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन में अभी तक किसी भी सहयोगी दल को आधिकारिक रूप से कोई सीट आवंटित नहीं की गई है, लेकिन दावेदारी को लेकर शुरू हुई इस तकरार में बात अब औकात तक पहुंच गई है। राजभर ने अमित शाह और नितिन नवीन का नाम लेकर संजय निषाद को ललकारा भी है। खास बात यह है कि इस सीट से लगातार अखिलेश यादव की सपा जीत रही है। पिछले दो चुनावों में भाजपा की लहर के बाद भी सपा के पाले में ही यह सीट गई थी।

इस पूरे सियासी घमासान की शुरुआत पिछले विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि से हुई है। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत अतरौलिया सीट से निषाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इसी आधार पर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने इस सीट पर अपना स्वाभाविक दावा जताते हुए ओपी राजभर की सक्रियता पर निशाना साधा था। संजय निषाद के इस बयान पर अब ओपी राजभर ने बेहद आक्रामक पलटवार किया है।

अतरौलिया में अपनी पार्टी की तैयारियों का हवाला देते हुए ओपी राजभर ने दो-टूक लहजे में कहा कि किसी की औकात नहीं है जो यहां माहौल बना दे। हमने अतरौलिया में गांव-गांव जाकर मेहनत की है और माहौल बनाया है। जो लोग पिछले 5 साल से इलाके से लापता थे, वे आज चुनाव लड़ने की बात करने आ रहे हैं। राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे संजय निषाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे अतरौलिया के मालिक नहीं हैं।

अमित शाह, नितिन नवीन करेंगे सींट बंटवारा गठबंधन धर्म और सीट बंटवारे के अधिकारों की याद दिलाते हुए सुभासपा प्रमुख ने निषाद पार्टी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ओपी राजभर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीटों का बंटवारा संजय निषाद नहीं करेंगे। गठबंधन में किसको कौन-सी सीट मिलेगी, इसका फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे।

राजभर ने संजय निषाद को नसीहत देते हुए आगे कहा कि किसी भी सीट के जातीय समीकरण जाने बिना बयानबाजी करना ठीक नहीं है। चुनाव मैदान में उतरने से पहले वहां के मतदाताओं की संख्या और सामाजिक समीकरण को जानना भी बेहद जरूरी होता है।

दबाव बनाने को 6 दिसंबर को महारैली ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि उनकी पार्टी सिर्फ अतरौलिया ही नहीं, बल्कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है ताकि पिछले चुनाव में एनडीए को मिली हार को इस बार जीत में बदला जा सके। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सुभासपा 6 दिसंबर को आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में 'सामाजिक समरसता महारैली' का आयोजन करने जा रही है। राजभर के मुताबिक, इस महारैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सुभासपा कार्यकर्ता जिले के सभी 22 ब्लॉकों में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।

क्या है आजमगढ़ की अतरौलिया सीट का सियासी समीकरण? पूर्वांचल की राजनीति में आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट का अपना खास महत्व है। ऐतिहासिक रूप से यह सीट समाजवादी पार्टी (सपा) का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है और यहां से सपा के दिग्गज नेता बलराम यादव और उनके बेटे डॉ. संग्राम यादव का दबदबा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यह सीट अपने सहयोगी निषाद पार्टी को दी थी, लेकिन निषाद पार्टी के उम्मीदवार को सपा के सामने हार का सामना करना पड़ा था। जातीय समीकरणों के लिहाज से इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाताओं के अलावा राजभर, चौहान, निषाद और सवर्ण मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है।