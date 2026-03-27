किसी और की नहीं होने दूंगा, तेजाब से जला दूंगा चेहरा...शोहदे की धमकी के बाद युवती ने बंद किया निकलना

यूपी के बांदा में शोहदे से परेशान होकर एक युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। शोहदा आए दिन युवती को परेशान करता है। शादी के लिए आए रिश्ते भी तुड़वा देता है। युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है।

Banda News: तुम मेरी नहीं तो किसी और की होने नहीं दूंगा...तुम्हारे चेहरे को तेजाब से जला डालूंगा, किसी की हिम्मत नहीं जो तुमसे शादी करके दिखा दे। एक सिरफिरे सहपाठी की इन धमकियों से आजिज होकर युवती ने शुक्रवार को बबेरू कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बांदा जिले में बबेरू कस्बे के एक मोहल्ला निवासी युवती ने सीओ को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि तिन्दवारी रोड कस्बा निवासी अश्वनी गुप्ता उसके साथ पढ़ता है। सहपाठी होने के नाते कभी-कभार उससे बातचीत हो जाती थी।

कॉलेज आने-जाने के दौरान वह उसे परेशान करने लगा। उसे काफी समझाया, लेकिन माना नहीं। वह जबरदस्ती संबंध बनाए रखना चाहता है। कई बार रास्ते में छेड़खानी जैसी हरकतें भी कर चुका है। उसकी दहशत से उसने (युवती ने) कॉलेज जाना बंद कर दिया। युवती ने बताया कि कहीं से उसे मेरा फोन नंबर मिल गया। फोन पर आएदिन धमकी देता है। वह कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डालकर जला दूंगा।

रिश्ता होते है तुड़वा देता है शोहदा तुम मेरी न हो सकी तो और किसी की होने नहीं दूंगा। जहां भी रिश्ता होता है उसे वह फोन कर तुड़वा देता है। अश्वनी की हरकतों से आजिज होकर उसने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बबेरू कोतवाल सौरभ सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।