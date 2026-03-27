किसी और की नहीं होने दूंगा, तेजाब से जला दूंगा चेहरा...शोहदे की धमकी के बाद युवती ने बंद किया निकलना
यूपी के बांदा में शोहदे से परेशान होकर एक युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। शोहदा आए दिन युवती को परेशान करता है। शादी के लिए आए रिश्ते भी तुड़वा देता है। युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है।
Banda News: तुम मेरी नहीं तो किसी और की होने नहीं दूंगा...तुम्हारे चेहरे को तेजाब से जला डालूंगा, किसी की हिम्मत नहीं जो तुमसे शादी करके दिखा दे। एक सिरफिरे सहपाठी की इन धमकियों से आजिज होकर युवती ने शुक्रवार को बबेरू कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बांदा जिले में बबेरू कस्बे के एक मोहल्ला निवासी युवती ने सीओ को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि तिन्दवारी रोड कस्बा निवासी अश्वनी गुप्ता उसके साथ पढ़ता है। सहपाठी होने के नाते कभी-कभार उससे बातचीत हो जाती थी।
कॉलेज आने-जाने के दौरान वह उसे परेशान करने लगा। उसे काफी समझाया, लेकिन माना नहीं। वह जबरदस्ती संबंध बनाए रखना चाहता है। कई बार रास्ते में छेड़खानी जैसी हरकतें भी कर चुका है। उसकी दहशत से उसने (युवती ने) कॉलेज जाना बंद कर दिया। युवती ने बताया कि कहीं से उसे मेरा फोन नंबर मिल गया। फोन पर आएदिन धमकी देता है। वह कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डालकर जला दूंगा।
रिश्ता होते है तुड़वा देता है शोहदा
तुम मेरी न हो सकी तो और किसी की होने नहीं दूंगा। जहां भी रिश्ता होता है उसे वह फोन कर तुड़वा देता है। अश्वनी की हरकतों से आजिज होकर उसने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बबेरू कोतवाल सौरभ सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
शोहदे से परेशान बीए की छात्रा ने जहर खाकर दी जान
वहीं दूसरी ओर उरई जिले में भी शोहदे से परेशान एक छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय युवती बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। आरोप है कि गांव का ही एक युवक युवती को परेशान करता था। पिता ने युवक के घर जाकर मामले में शिकायत की तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा। युवती के पिता ने बताया कि युवक तीन माह से बेटी को परेशान कर रहा था। उसे कहीं से बेटी के फोन का नंबर मिल गया। इसपर वह दिन-रात मैसेज करता था और बात न करने पर मारने की धमकी देता था। इससे बेटी तनाव में रहती थी। सोमवार देर शाम को सभी के साथ बेटी ने खाना खाया और बिना कुछ बोले कमरे में सोने चली गई। मंगलवार सुबह जब वह पुत्री को जगाने गए तो वह बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें