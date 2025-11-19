किसान सम्मान निधि; आज यूपी के 2.15 करोड़ किसानों के खातों में आएंगे 4,314.26 करोड़ रुपये

संक्षेप: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2,15,71,323 किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4,314.26 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि पूर्व की भांति ही डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे यूपी के 2 15,71,323 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,314.26 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। प्रदेश के किसानों के खाते में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की (20वीं किस्त) 90,354.32 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2,15,71,323 किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4,314.26 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि पूर्व की भांति ही डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

यूपी के किसानों को अब तक दी गई राशि 2018-19 2238.92 करोड़

2019-20 11006.87 करोड़

2020-21 14,432.14 करोड़

2021-22 15,775.52 करोड़

2022-23 12,454.32 करोड़

2023-24 13,808.48 करोड़

2024-25 15,594.74 करोड़

2025-26 (अप्रैल-जुलाई) 5043.33 करोड़

कुल- 90,354.32 करोड़ रुपये इन आंकड़ों से साफ है कि योगी सरकार के कार्यकाल में योजना का दायरा तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश लगातार सबसे अधिक किसानों वाले राज्य के रूप में योजना में शीर्ष पर बना हुआ है। राज्य सरकार ने आधार सीडिंग, लैंड रिकॉर्ड सुधार और ई-केवाईसी जैसी प्रक्रियाओं को तेज करके अधिक से अधिक वास्तविक किसानों को योजना से जोड़ा है।

इन लोगों को ही धनराशि 21वीं किस्त की यह राशि उन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी, लैंड वेरिफिकेशन या बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है। कृषि विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि पात्र किसानों की अंतिम सूची तैयार कर लें ताकि कोई हकदार वंचित न रहे।