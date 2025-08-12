अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आंदोलित छात्रों को किसान मोर्चा का समर्थन, डीएम दफ्तर तक मार्च
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलित छात्रों को संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मिल गया है। फीस वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर छात्र पिछले एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को नमाज को लेकर पुलिस के एक्शन से आक्रोश बढ़ गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के आंदोलित छात्रों को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं, मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला और विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी छात्र भारी शुल्क वृद्धि को वापस लेने, छात्रसंघ चुनाव कराने और इस संकट के लिए कथित रूप से जिम्मेदार विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव पिछले आठ वर्षों से नहीं हुए हैं।
शुक्रवार को परिसर में प्रदर्शनकारियों पर उस समय कथित पुलिस कार्रवाई की गई जब उनमें से कई धरनास्थल पर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर कई विपक्षी सांसदों ने वीसी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है। एसकेएम ने एएमयू के विद्यार्थियों का समर्थन करते हुए एक बयान में कहा कि वह उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बुधवार को यहां आयोजित होने वाले 'विरोध दिवस' के प्रदर्शन में किसानों के साथ-साथ विद्यार्थियों के मुद्दों को भी उठाएगा। मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शशिकांत ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि एसकेएम शुक्रवार दोपहर परिसर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कथित कार्रवाई की जांच चाहता है।