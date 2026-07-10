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मोहब्बत में रोड़ा बने बच्चे को पटक-पटक कर मारने वाले कातिल को फांसी, कोर्ट ने 40 दिन में सुनाया फैसला

By Dinesh Rathour
फिरोजाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
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30 मई को फिरोजाबाद में एक व्यक्ति ने रिश्ते की भाभी के बच्चे को गली में ले जाकर पटक-पटकर मौत के घाट उतार दिया था। वह बच्चे की मां से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसी से नाराज होकर आरोपी ने जघन्य अपराध कर डाला। कोर्ट ने अब उसे फांसी की सजा सुनाई है। 

मोहब्बत में रोड़ा बने बच्चे को पटक-पटक कर मारने वाले कातिल को फांसी, कोर्ट ने 40 दिन में सुनाया फैसला

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में एक तरफा मोहब्बत में भाभी के डेढ़ साल के बच्चे आरव को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी विराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमे में 40 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 30 मई 2026 को मासूम आरव की हत्या शिकोहाबाद के यादव कालोनी में की गई थी। आरव की मां रति के रिश्ते का देवर विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं ने जमीन पर आठ बार पटकने के बाद हत्या की थी। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

जानकारी के अनुसार रति के अपने पति से मारपीट और उत्पीड़न को लेकर विवाद चल रहा था और कोर्ट में तलाक दिलाने की बात कहकर सहयोग करने के नाम पर नजदीकी बढ़ाई थी। आरव जब विराज के एक तरफा प्यार के बीच में आने लगा तो उसको चाकलेट दिलाने के बहाने ले गया और गली के बाहर जमीन पर पटककर बड़ी ही निर्दयता से मार डाला। हत्याकांड में कोर्ट की तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पुलिस की तत्परता से महज 40 दिन के अंदर ही दोषी करार दिया है।

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मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ था हत्यारोपी विराज

हत्याकांड के 5 घंटे के अंदर ही आरोपी विराज को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकोहाबाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही पूरे मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ ही घटना को प्रत्यक्ष देखने वाले लोगों के बयान दर्ज कर लगभग 80 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। 40 दिन में पूरी सुनवाई के लिए पुलिस की तत्परता बहुत काम आई। पुलिस ने यादव कालोनी के गली में लगे सभी सीसीटीवी की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर उसको प्रमाणित कराकर कोर्ट में पेश किया था।

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हत्याकांड में 13 गवाहों के दर्ज हुए थे बयान

साथ ही मासूम की हत्या को प्रत्यक्ष देखने वाले 13 गवाहों के बयान दर्ज किए। उसके बाद एक एक कर सभी गवाहों ने जज के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए। जिससे आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला आ सके। वहीं मासूम आरव की मां रति शर्मा, नानी पिंकी शर्मा आरोपी को लगातार फांसी देने की मांग कर रही थी। जिला जज डॉ बब्बू सारंग ने हत्याकांड में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज को दोषी करार दिया था। शनिवार को जिला जज ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद बच्चे की मां रति और नानी ने खुशी जाहिर की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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