नई प्रेमिका के चक्कर में पुरानी को मार डाला; प्रेमी निकला सोनाली का कातिल, हाईवे पर फेंका था शव

संक्षेप: आगरा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर कंबल में लिपटी मिली युवती की लाश की पहचान सोनाली के रूप में हुई है। पुलिस ने एआई तकनीक से फोटो साफ कर पहचान की और दिल्ली के जहांगीरपुरी से आरोपी प्रेमी सनी को गिरफ्तार किया। नई प्रेमिका के कारण हत्या करने की बात सामने आई है।

आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मिली लाश सोनाली की निकली। प्रेमी सनी ने उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में रह रहे सनी को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात में वह अकेला था या परिजन भी उसके साथ थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिनाख्त के बाद हत्याकांड के खुलासे की कहानी क्राइम और थ्रिलर फिल्म जैसी है। शुक्रवार दोपहर यमुना एक्सप्रेस-वे पर खंदौली टोल से तीन किलोमीटर आगे गांव सौरई के पास कंबल में लिपटा एक युवती का शव मिला था। पैर में बिछुए थे। हाथ पर सनी लिखा हुआ था। युवती ने लिपस्टिक लगा रखी थी। चेहरे पर चोट के निशान थे। फोटो स्पष्ट नहीं आ रही थी।

पुलिस ने एआई की मदद से युवती का फोटो ठीक किया था। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाले थे। युवती का फोटो सोनाली से मैच हुआ था। पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली थी कि युवती मूलत: मध्य प्रदेश की निवासी थी और दिल्ली में रह रही थी। इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हो गई थी। साइबर सर्विलांस की मदद से पुलिस को पता चला कि युवती मूलत: विजयपुर, महोबा की निवासी थी। यह जगह मध्य प्रदेश के छतरपुर से सटी हुई है। इसलिए फोटो अपलोड करते समय छतरपुर की लोकेशन आ गई थी।

पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि सोनाली की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वह महोबा निवासी सनी के साथ चली गई थी। सनी दिल्ली में रहता था। वर्तमान में उसने जहांगीरपुरी में किराये पर मकान ले रखा था। उसने दिल्ली में कई मकान बदले। उसकी छवि ठीक नहीं थी। वह किसी गैंग के संपर्क में था। इसी वजह से मकान मालिक उससे मकान खाली करा लिया करते थे।