जान से मार दो इसको, हाथ में पत्थर लिए डांसर उकसाती रही; सड़क पर भिड़े दो युवक

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के एलाइट चौराहे पर दो गाड़ियों की टक्कर के बाद सड़क पर मारपीट और हंगामा हो गया। वायरल वीडियो में एक महिला डांसर पत्थर लेकर युवकों को लड़ने के लिए उकसाती दिख रही है। पुलिस ने महिला समेत उसके साथियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की है।

यूपी के झांसी शहर में देर रात सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां दो गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाइट चौराहे का बताया जा रहा है।

वीडियो में युवक को उकसाती दिखी महिला डांसर जानकारी के अनुसार देर रात दो गाड़ियों की हल्की भिड़ंत के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में हंगामे और मारपीट में बदल गई। वीडियो में एक महिला डांसर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की पिटाई करती नजर आ रही है। जब बीच सड़क दो युवकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई तो महिला डांसर हाथ में पत्थर लेकर उन्हें उकसाती नजर आई। लहंगा चोली पहने महिला जोर-जोर से चिल्ला रही थी- ‘जान से मार दे इसको’।

हाथ में पत्थर लिए दिखी महिला करीब 15 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक महिला हाथ में पत्थर लिए खड़ी है और उसके साथ मौजूद युवक एक-दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं। महिला गाली-गलौज करते हुए उन्हें उकसा रही है। इस दौरान आसपास काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने झगड़ा रोकने की कोशिश नहीं की। दो युवक आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर लात-घूंसे बरसा रहे हैं। इस दौरान दोनों जमीन पर भी गिर गए। लेकिन लड़ाई जारी रही। वही पत्थर लिए महिला लड़ाई रोकने के बजाय युवक को भड़काती दिख रही है। वहीं इस दौरान भीड़ जमा हो गई। लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की।