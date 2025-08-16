कम खर्च में पथरी के ऑपरेशन का झांसा दे निकाल ली किडनी, भेद खुलते ही अस्पताल बंद कर हुआ फरार

अलाउद्दीन ने एसपी से शिकायत की थी कि कि मूत्र मार्ग में पथरी की शिकायत पर वह कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। वहां ऑपरेशन के दौरान उसकी एक किडनी निकाल दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु सीओ बसंत कुमार सिंह से मामले की प्रारंभिक जांच कराई।

यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीज की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। एसपी ने प्रशिक्षु सीओ बसंत सिंह से प्रारंभिक जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालक और दलाल पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उधर, भेद खुलते और केस दर्ज होते ही अस्पताल संचालक अस्पताल बंद कर फरार हो गया है।

नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द उपाध्याय टोला निवासी अलाउद्दीन ने एसपी को शिकायत पत्र देकर बताया था कि अप्रैल महीने में उसके पेट में तेज दर्द हुआ था। उसने महराजगंज के एक अस्पताल में दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में किडनी में पथरी होने की बात सामने आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पथरी निकलवाने की सलाह दी। वहां उसे खर्च अधिक लगा। दो-तीन दिन बाद उसे एक दलाल मिला, जिसने अपना नाम तार मोहम्मद बताया। बेहद कम खर्च में ऑपरेशन कराने की बात कहते हुए वह उसे कोटवा बाजार के एक निजी अस्पताल ले गया। वहां अस्पताल संचालक इमामुद्दीन निवासी मोतीछपरा मिले। वहां 14 अप्रैल को संचालक ने ही उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां भी सुधार न होने पर परिजन उसे लखनऊ ले गए। वहां इलाज के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया तो एक किडनी गायब होने की जानकारी मिली। एसपी के निर्देश पर इमामुद्दीन निवासी मोतीछपरा और तार मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अस्पताल बंद कर संचालक फरार, नोटिस चस्पा उधर, केस दर्ज होते ही संचालक अस्पताल बंद कर फरार हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के दूसरे दिन गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची तो वहां ताला बंद था। संचालक या स्टाफ खोजने के बाद भी नहीं मिले। इसके बाद टीम ने अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया। ग्राम सभा रामपुर खुर्द, उपाध्याय टोला निवासी अलाउद्दीन ने एसपी से शिकायत की थी कि कि मूत्र मार्ग में पथरी की शिकायत पर वह कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। जहां ऑपरेशन के दौरान उसकी एक किडनी निकाल दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु सीओ बसंत कुमार सिंह से मामले की प्रारंभिक जांच करायी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने नेबुआ नौरंगिया पुलिस को संचालक व दलाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर बुधवार को कोटवार स्थित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक इमामुद्दीन निवासी मोतीछपरा व दलाल तार मोहम्मद पता अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशिक्षु सीओ बसंत के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सामने आने के बाद गुरुवार को सीएचसी कोटवा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ सीमांत, डॉ आफताब, फार्मासिस्ट दीपक गुप्ता और वरिष्ठ लिपिक रमेश चंद्र की टीम न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। ताला बंद था। इसके बाद अस्पताल पर नोटिस चस्पा कर दी गयी।

पुलिस ने तेज की कार्रवाई पीड़ित का बयान दर्ज केस दर्ज करने के बाद जांच कर रही नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास के दुकानदारों से अस्पताल की गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। इसके पीड़ित व वादी मुकदमा अलाउद्दीन का बयान दर्ज किया।

एसीएमओ को सौंपी गई प्रकरण की जांच स्वास्थ्य विभाग ने मामले में पूरे प्रकरण की जांच एसीएमओ डॉ एसएन त्रिपाठी को सौंपी गयी है। उन्हीं के निर्देश पर गुरुवार को सीएचसी नेबुआ नौरंगिया की टीम जांच करने पहुंची थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को संचालक के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

क्या बोले सीएमओ कार्यवाहक सीएमओ डॉ.बृजनंदन ने कहा कि किडनी निकालने का मामला बंहद गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी जांच के लिए एसीएमओ डॉ एसएन त्रिपाठी को निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी निजी अस्पताल व संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।