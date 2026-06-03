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अगवा कर स्कार्पियो में युवती का कत्ल, 417 किलोमीटर तक लाश के साथ किया सफर

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में कानपुर में अगवा कर स्कार्पियो में उन्नाव की युवती का कत्ल किया गया। वारदात के बाद उसने अपने भतीजे और सिक्योरिटी गार्ड की मदद से शव को 417 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के जहांगीराबाद में फिंकवा दिया।

अगवा कर स्कार्पियो में युवती का कत्ल, 417 किलोमीटर तक लाश के साथ किया सफर

यूपी के कानपुर के बर्रा से अगवा उन्नाव की युवती की नर्सिंगहोम संचालक ने स्कार्पियो के भीतर गला दबाकर हत्या कर दी थी। 21 मई को वारदात के बाद उसने अपने भतीजे और सिक्योरिटी गार्ड की मदद से शव को 417 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के जहांगीराबाद में फिंकवा दिया। उधर, 23 मई को बरामद अज्ञात शव की शिनाख्त न होने पर बुलंदशहर पुलिस ने 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। मामले का खुलासा होने पर कानपुर पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस से संपर्क किया और युवती की मां व भाई को वहां ले जाकर शव की शिनाख्त कराई। दोनों ने नाक की कील और हाथ में बंधे कलावे से उसकी पहचान की।

साजिश रचकर भतीजे विवेक पटेल से युवती को फोन कराया

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि युवती ने 19 मई को उन्नाव सदर कोतवाली में नर्सिंगहोम संचालक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण की शिकायत की थी। इसके बाद संचालक ने साजिश रचकर भतीजे विवेक पटेल से युवती को फोन कराया। 21 मई को दोपहर 1:15 बजे युवती घर से निकली और श्याम नगर बाईपास पहुंची। वहां स्कार्पियो में मौजूद विवेक और नर्सिंगहोम संचालक देवकांत उत्तम ने उसे बात करने के बहाने गाड़ी में बैठाया। देवकांत ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया।

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पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 24 मई को अंतिम संस्कार करा दिया

हत्या के बाद आरोपित शव को लेकर उन्नाव के शेखपुर स्थित निर्माणाधीन अस्पताल पहुंचे, जहां देवकांत उतर गया। इसके बाद विवेक और सिक्योरिटी गार्ड अजीत सिंह शव को गंगा एक्सप्रेस वे से बुलंदशहर ले गए। 22 मई की रात दोनों ने जहांगीराबाद के अल्लौर गांव के आम के बाग में शव निर्वस्त्र कर फेंक दिया। 23 मई को शव मिला और शिनाख्त न होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 24 मई को अंतिम संस्कार करा दिया।

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आरोपी ने बर्रा थाने में सरेंडर कर दिया

उधर, 24 मई को युवती की मां ने बर्रा थाने में तहरीर दी। पूछताछ में विवेक ने हत्या और शव ठिकाने लगाने की बात कबूल कर ली। पुलिस का दबाव बढ़ने पर मुख्य आरोपित देवकांत उत्तम ने सोमवार को बर्रा थाने में सरेंडर कर दिया। डीसीपी साउथ के अनुसार तीसरे आरोपित अजीत सिंह को भी पकड़ लिया गया है। मृतका की मां ने कलावा और नाक की कील से शव की पहचान की है। मामले में साक्ष्य मिटाने और वीडियो वायरल कराने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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