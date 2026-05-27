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मनौना धाम से अगवा बच्चा बरामद, अपहर्ताओं का हाफ एनकाउंटर, 60000 में तय हुआ था सौदा

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, आंवला (बरेली) संवाददाता
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बरेली में डेढ़ साल  के बच्चे को अगवा करने वाले अपहर्ताओं के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। दोनों अपहर्ताओं को गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है।

मनौना धाम से अगवा बच्चा बरामद, अपहर्ताओं का हाफ एनकाउंटर, 60000 में तय हुआ था सौदा

यूपी के बरेली में मनौना धाम परिसर से अगवा डेढ़ साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। बच्चे को अगवा करने वाले दोनों अपहर्ताओं को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है। पुलिस उनके गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बच्चे को बेचने के लिए अगवा किया गया था। 60 हजार में उसका सौदा तय किया गया था।

बदायूं के थाना उसैहत के गांव डढरिया असगुणा निवासी रमन आंवला में मनौना धाम पर सफाई कर्मचारी हैं। रविवार को उनके डेढ़ वर्षीय बेटे ऋषभ का अपहरण हो गया था। जांच में सामने आया कि बाइक सवार दो बदमाश उसका अपहरण करके ले गए हैं। घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और आंवला पुलिस की पांच टीमें लगाई गई थीं।

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बाइक नंबर ट्रेस होने के बाद आरोपियों की शिनाख्त शाहजहांपुर में थाना जलालाबाद के गांव धोपा करीमनगर निवासी योगेश कनौजिया और उसके साथी बदायूं में ककोड़ा निवासी पवन सिंह के रूप में हुई। मंगलवार देर रात पुलिस टीम ने आंवला क्षेत्र में अलीगंज रोड घेर लिया तो बाइक गिर गई और वे दोनों बच्चा छोड़कर भागने लगे।

पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो दोनों पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने बच्चा बेचने के लिए चोरी किया था, जिसके लिए लखीमपुर के एक व्यक्ति से 60 हजार रुपये में उनकी डील हुई थी।

मेडिकल कॉलेज में दोस्ती के बाद बनी योजना

पुलिस के मुताबिक योगेश शाहजहांपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स है। कुछ महीने पहले लखीमपुर खीरी का एक युवक गाल ब्लेडर का ऑपरेशन कराने वहां आया तो योगेश से जान पहचान हो गई। घनिष्ठता बढ़ी तो उसने ही योगेश से बच्चा दिलाने को कहा। इस पर योगेश ने शाहजहांपुर में ही रहकर बेल्डिंग करने वाले अपने दोस्त पवन से इस बारे में बात की। पांच हजार रुपये एडवांस मिलने के बाद दोनों बच्चा चुराने के लिए सक्रिय हो गए। उन्होंने कई मंदिरों में रेकी की लेकिन कामयाब नहीं हुए।

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60 हजार में हुआ था बच्चे का सौदा

पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों अपहरणकर्ता योगेश और पवन ने लखीमपुर खीरी के युवक से बच्चे का 60 हजार रुपये में सौदा किया था। उस युवक ने पांच हजार रुपये एडवांस देकर भेजा था। मगर जब वे बच्चे को लेकर पहुंचे तो उस युवक ने पांच-छह महीने का ही बच्चा लेने की बात कहकर दोनों को लौटा दिया। इसके बाद वे किसी अन्य को बच्चा बेचने की फिराक में भटक रहे थे।

बच्चा लेने से इनकार पर बढ़ी मुसीबत

आरोपियों ने बताया कि लखीमपुर खीरी के युवक को बच्चा अपने लिए नहीं चाहिए थे, उसने आगे किसी से बात की थी। आशंका है कि जिस व्यक्ति से उसने सौदा किया था, वह पूर्वांचल के किसी जनपद का निवासी है और उसने पांच-छह महीने के बच्चे की डिमांड की थी। इसी वजह से उसने डेढ़ साल के ऋषभ को लेने से इनकार कर दिया। मगर इससे योगेश और पवन की मुसीबत बढ़ गई और दोनों बच्चे का दूसरा ग्राहक तलाशने में जुटे थे। इसी बीच आंवला में अलीगंज रोड पर ग्राम फुलासी के पास पुलिस ने उन्हें घेर लिया और मुठभेड़ हो गई। अब पुलिस लखीमपुर के युवक और आगे बच्चा खरीदने वाले की जानकारी कर पूरे गैंग का खुलासा करने में जुटी है।

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रेकी के बाद किया था अगवा

आरोपियों ने बताया कि जब वे लोग मनौना धाम आए तो देखा कि रमन के तीनों बच्चे अक्सर बाहर आते-जाते थे। इस पर शनिवार को पूरे दिन नजर रखने के बाद उन्होंने डेढ़ साल के ऋषभ के अपहरण की योजना बनाई। रविवार को रमन के तीनों बच्चे बाहर निकले तो वे उनके आगे चलने लगे और टॉफी देने के बहाने उस जगह लेकर गए, जहां सीसीटीवी कैमरा टूटा था। बड़ी बेटियों को खीरा देकर बहलाया और ऋषभ को बाइक पर लेकर भाग निकले।

मोबाइल खुला रखने से पकड़े गए सभी आरोपी

पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो उनकी बाइक का नंबर मिल गया। सर्विलांस टीम ने टॉवर डंप लिया तो उनके मोबाइल नंबर भी सामने आ गए। पुलिस बाइक नंबर के आधार उसके मालिक तक पहुंची तो पता चला कि वह तीसरी बार बिकी है लेकिन उसका नंबर अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। मगर सही नाम मिलने के बाद पुलिस दोनों के पीछे लग गई। वारदात के बाद आरोपी लगातार ठिकाना बदल रहे थे, जिसके चलते उन्हें पकड़ने में दिक्कत हो रही थी लेकिन मोबाइल ऑन होने के चलते उन्हें पकड़ लिया गया।

एक्सीडेंट में चोटिल हुआ बच्चा

पुलिस ने जब बच्चे को बरामद किया तो उसके सिर में चोट लगी हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बच्चे का अपहरण करने के बाद वे शाहजहांपुर में पवन के कमरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और गिरने से बच्चे के सिर में चोट लग गई। एक दिन वे लोग पवन के कमरे पर ठहरे और उसकी पत्नी ने ही बच्चे को संभाला।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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