तमंचा दिखाकर लड़की को किया किडनैप, नशीली चीज खिलाकर की शादी; अब दे रहा धमकी
युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री का रिश्ता तय किया था, उसकी शादी 26 जून को होनी तय थी। शादी तय होने के बाद एक दिन जब पुत्री घेर में जा रही थी तभी एक युवक अपने साथी के साथ पहुंचा और युवती को तमंचे से आतंकित कर अपने साथ गाड़ी में ले गया।
UP News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर युवती का अपहरण कर लिया। यही नहीं गाजियाबाद ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उससे जबरन शादी कर ली। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। आरोप है कि आरोपी लगातार लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। जबकि कुछ दिन बाद ही लड़की की शादी तय है। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
गांव निवासी युवती के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री का रिश्ता तय किया था, उसकी शादी 26 जून को होनी तय थी। शादी तय होने के बाद एक दिन जब पुत्री घेर में जा रही थी तभी एक युवक अपने साथी के साथ पहुंचा और युवती को तमंचे से आतंकित कर अपने साथ गाड़ी में ले गया। आरोप है कि लड़की को गाजियाबाद ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर शादी रचाने का प्रयास किया। विरोध किया तो आरोपी ने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन शादी की।
लड़की अगले दिन वापस घर लौटी तो परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। आरोप है कि आरोपी युवक ने शादी की वीडियो बना ली जिसको उसने सात मई को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद आरोपी रात के समय युवती के घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी दी।
लड़की ने शोर मचाया तो आरोपी भाग निकला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रितेश और एक अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का मानना है कि मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच पड़ताल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें