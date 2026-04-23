UP Board Result: बिकरू कांड में जेल गई खुशी दुबे इंटर में फर्स्ट डिवीजन पास, बता दिया अपना सपना
बिकरू कांड में ढाई साल तक जेल में रही खुशी दुबे ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। खुशी ने बताया कि वह एक काबिल अधिवक्ता बनना चाहती हैं। क्योंकि जब उन्हें जेल भेजा गया था तो एक अधिवक्ता ने ही उनकी मदद की थी।
Kanpur News: यूपी के चर्चित बिकरू कांड में ढाई साल तक जेल में रही खुशी दुबे ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। खुशी ने बताया कि वह एक काबिल अधिवक्ता बनना चाहती हैं। क्योंकि जब उन्हें जेल भेजा गया था तो एक अधिवक्ता ने ही उनकी मदद की थी। कोर्ट कचहरी, मां के इलाज और तनाव के बीच उन्होंने परीक्षा की तैयारी की। फिलहाल परीक्षा में प्राप्त अंकों से वह संतुष्ट हैं और अब आगे स्नातक करके लॉ में दाखिला लेने का सपना है।
बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 की आधी रात गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इस कांड के बाद पनकी की खुशी दुबे पहली बार उस समय चर्चा में आयीं जब एक ऑडियो वायरल हुआ। दरअसल खुशी की शादी 29 जून 2020 को बिकरू कांड से ठीक तीन दिन पहले गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे से हुई थी। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुशी दुबे को भी आरोपी बनाया था। खुशी पर आरोप था कि बिकरू कांड के दौरान वह अपने पति अमर दुबे और विकास दुबे के गैंग की मदद कर रही थी। हालांकि इस कांड के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने अमर को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद आठ जुलाई को खुशी को गिरफ्तार कर लिया।
30 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत
30 महीने जेल में रहने के बाद खुशी को सुप्रीम कोर्ट से चार जनवरी 2023 को जमानत मिली और वह 21 जनवरी को बाहर आयीं। जेल से छूटने के बाद अपनी जिंदगी के स्याह पन्नों को भुलाने और आगे बढ़ने के लिए खुशी ने फिर से पढ़ाई शुरू की। खुशी ने बताया कि अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित की मदद से उन्हें श्री राम लक्ष्मण जानकी इंटर कॉलेज पतारा में दाखिला मिला। तैयारी कैसे की, इस सवाल पर खुशी ने कहा कि पूरी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ा। कोर्ट-कचहरी और मां के इलाज के बीच पढ़ाई करना बहुत कठिन रहा है। हालांकि वह न रुकी और न टूटी। परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुईं। वह बोलीं- आज इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। मुझे भविष्य में एक सफल अधिवक्ता बनना है। हर कीमत पर यह लक्ष्य हासिल करना है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।