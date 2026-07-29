खोपड़ी, शाका, फायर, कैप, गोट, जंतर-मंतर से घर-घर पहुंची Gen-Z की भाषा, समझिए इनका मतलब
जब से स्मार्ट फोन आए हैं तभी से इशारों और संकेतों वाली भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहां पूरे वाक्य के लिए एक इमोजी पर्याप्त मानी जाती है। अब यही भाषा इससे भी कहीं बहुत आगे निकल गई है। इसे Gen-Z की भाषा कह रहे हैं।
बिजली के खंभे पर बनी खोपड़ी आज भी खतरे का संकेत मानी जाती है, लेकिन Gen-Z (जेन-जी) के लिए यही इमोजी अब ‘हंस-हंसकर लोटपोट’ होने का मतलब रखती है। इसी तरह आग का चिह्न खतरे का नहीं, बल्कि किसी चीज के बेहतरीन, प्रभावशाली और ट्रेंडिंग होने का संकेत बन चुका है। जंतर-मंतर के प्रदर्शन में नारों, पोस्टरों, इमोजी और हाथों के इशारों से सामने आई यह जेन-जी की भाषा अब घर-घर में चर्चा का विषय बन गई है। यही भाषा स्कूलों, कॉलेजों, कैफे और सोशल मीडिया पर भी युवाओं की बातचीत का हिस्सा बन रही है।
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में जेन-जी की यही नई भाषा नारों, स्लैग, इशारों, इमोजी, पोस्टर, वीडियो और रील्स के जरिए सामने आई हैं। मीम संस्कृति ने अंग्रेजी के कई सामान्य शब्दों के मायने बदल दिए हैं। अब ‘कैप’ का मतलब झूठ और ‘नो कैप’ का अर्थ बिना झूठ या बढ़ा-चढ़ाकर बोले सच कहना है। ‘गोट’ अब बकरी नहीं, बल्कि ‘ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ यानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रतीक है।
डब्ल्यू’ जीत और ‘एल’ हार का संकेत
जेन-जी बताते हैं कि ‘डब्ल्यू’ जीत और ‘एल’ हार का संकेत है। ‘स्ले’ का इस्तेमाल किसी के शानदार प्रदर्शन या व्यक्तित्व की तारीफ के लिए होता है। वहीं ‘टच ग्रास’ का मतलब है कि मोबाइल और इंटरनेट से बाहर निकलकर असली दुनिया में लौटो। ‘लेट हिम कुक’ का संदेश होता है कि किसी को अपना काम करने दो, वह अच्छा कर रहा है।
अब उंगलियों से बनता है दिल
जेन-जी ने इशारों की भाषा भी बदल दी है। पहले दोनों हाथों से दिल का आकार बनाया जाता था, लेकिन अब अंगूठे और तर्जनी से बना छोटा ‘फिंगर हार्ट’ प्यार, अपनापन और प्रशंसा का सबसे लोकप्रिय संकेत बन गया है। जंतर-मंतर के प्रदर्शन में यह इशारा सबसे अधिक दिखाई दिया। यह युवाओं में भी बड़े दिल वाले इशारे से ज्यादा लोकप्रिय हो गया है।
‘शाका’ यानी सब बढ़िया
चिल, आल गुड और रिलेक्स। अगर यह कहना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मुट्ठी बंद कीजिए और अंगूठे और सबसे छोटी उंगली को बाहर कीजिए। बस बन गया ‘शाका’। इसे सामने वाले के सामने एक-दो बार हिलाएं या घुमाएं। बस सामने वाला समझ जाएगा कि आप बहुत आनंद में हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सब ठीक है और चिल कर रहे हैं।
Gen-Z की चैट पढ़ना आसान नहीं
अभिभावक कहते हैं कि जेन-जी की चैट आम लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। लंबे वाक्यों की जगह छोटे शब्द, स्लैग और इमोजी इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार पूरा संदेश केवल दो-तीन इमोजी में ही दे दिया जाता है। यही वजह है कि उनकी डिजिटल भाषा तेजी से बदल रही है और पुरानी पीढ़ी के लिए उसे समझना आसान नहीं रह गया है।
इमोजी के इशारे
● मष्तिष्क:- समझदारी दिखाएं, दिमाग लगाकर सोचें।
● खोपड़ी:- मैं हंस-हंसकर मर गया, बहुत मजेदार।
● स्टोन फेस:- अजीब, निष्प्रभाव चेहरा, पत्थर जैसा।
● क्राउन:- सम्मान, श्रेष्ठता, आप इसके हकदार हैं।
● मेल्टिंग फेस:- कोई बहुत शर्मनाक, अटपटी स्थिति।
● टोपी:- सफेद झूठ, ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बोलना।
● आंसू बहना:- दुख के साथ बहुत हंसी या भावुकता।
● जोकर:- बेवकूफी या किसी का मजाक उड़ाना।
● बकरी:- सबसे महान, ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम।
● डव:- उड़ते कबूतर, यानि बंधन से मिली आजादी।
● जड़ी-बूटी:- मैं अपनी सेहत पर ध्यान दे रहा हूं।
● स्पार्कल्स:- आकर्षण या जादुई एहसास का होना।
स्लैग की दुनिया
● औरा:- बहुत अधिक प्रभावशाली, लोकप्रिय।
● कुक्ड:- बुरी तरह फंस जाना और हार जाना।
● क्रश आउट:- गुस्से, तनाव में आपा खोना।
● एनपीसी:- बिना सोचे-समझे एक जैसी बातें।
● रिज:- किसी को आकर्षित करने की क्षमता।
● डेलूलू:- डेल्यूजनल का मजाकिया अंदाज।
● टच ग्रास:- नेट से बाहर असली दुनिया में आओ।
● कैप:- झूठ या बढ़ा-चढ़ाकर कहने वाला।
● नो कैप:- मै सच कह रहा हूं, कसम से।
● लोके:- बहुत थोड़ा सा या चुपचाप, गुपचुप।
● हाइके:- खुलकर या पूरी तरह साथ का वादा।
● गोट:- ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम, सर्वश्रेष्ठ।
मीम्स का अंदाज
● ब्रो:- अजीब, अविश्वसनीय घटना पर प्रतिक्रिया।
● इट्स गिविंग:- इसको ऐसा एहसास हो रहा है।
● एब्सोल्यूट सिनेमा:- बहुत ड्रामाई चीज के लिए।
● लोरे:- किसी घटना की पृष्ठभूमि, अंदरूनी कहानी।
इशारों का जहां
● बंद मुट्ठी:- एकता के साथ प्रतिरोध और संघर्ष।
● वी साइन:- जीत का प्रतीक, शांति का भी सहारा।
● सलामी:- सम्मान के साथ समर्थन का इशारा।
● हार्न:- ऊर्जा, विद्रोही अंदाज, संगीत से जुड़ा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।