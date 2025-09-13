khet becho ya car rupayon ka intjaam karo ransom demand after 2 kids kidnapped from lucknow 16 hours passed in terror खेत बेचो चाहे कार लेकिन रुपये..., लखनऊ से 2 बच्चों का अपहरण; दहशत में बीते 16 घंटे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
खेत बेचो चाहे कार लेकिन रुपये..., लखनऊ से 2 बच्चों का अपहरण; दहशत में बीते 16 घंटे

अपहर्ताओं ने शुक्रवार सुबह दोनों के पिता को व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर कहा कि बच्चों की सलामती चाहते हो तो 10-10 लाख रुपये तैयार कर लो। समय-जगह बाद में बताई जाएगी कि कहां देना है? इसका पता चलते ही डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने पांच टीमें खोजबीन में लगा दीं।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSat, 13 Sep 2025 05:56 AM
खेत बेचो चाहे कार लेकिन रुपये..., लखनऊ से 2 बच्चों का अपहरण; दहशत में बीते 16 घंटे

यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग में रेलवे की वीजी कॉलोनी ग्राउंड में साइकिल चला रहे अर्जुन (12) सिंह और प्रद्युमन यादव (10) का गुरुवार दोपहर अपहरण हो गया। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने करीब 16 घंटों में उन्हें खीरी में गोला गोकर्णनाथ स्टेशन पर बरामद कर अपहर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के अपहरण के बाद अपहरणकर्ता ने अर्जुन के पिता को फोन कर फिरौती मांगी थी। उसने कहा था कि खेत बेचो या कार, बच्च्चों की सलामती चाहते हो तो रुपयों का इंतजाम करो। 16 घंटे तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहे बच्चों और इस दौरान उनके परिवार के लोगों को बड़ी दहशत से गुजरना पड़ा।

परिजनों ने पुलिस को बताया कि अपहर्ताओं ने शुक्रवार सुबह दोनों के पिता को व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर कहा कि बच्चों की सलामती चाहते हो तो 10-10 लाख रुपये तैयार कर लो। समय-जगह बाद में बताई जाएगी कि कहां देना है? इस पर डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने पांच टीमें खोजबीन में लगा दीं। मोबाइल नंबर,लोकेशन के आधार पर अपहर्ताओं की लोकेशन दोपहर में लखीमपुर जिले में मिली। इसके बाद गोला के इंस्पेक्टर अम्बर सिंह को अलर्ट कर करीब 16 घंटों के अंदर ही बच्चों को गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन के पास बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि अपहर्ता ने बच्चों को दौड़ का टास्क दिया था। एक बच्चा जीता तो दोनों को कोल्डड्रिंक पिलाने के बहाने साथ ले गया। डीसीपी के मुताबिक गिरफ्तार अपहर्ता सीतापुर जनपद के लहरपुर का विजय शर्मा है। वह पहले आलमबाग के पटेलनगर में रहता था।

चारबाग में बच्चों की साइकिल फेंककर बस से ले गया

पुलिस ने सीसी फुटेज खंगाली तो एक संदिग्ध आलमबाग चौराहे से बच्चों को साइकिल से ले जाते दिखा। जांच पर पता चला कि अपहर्ता बच्चों को उन्हीं की साइकिल पर बिठाकर आलमबाग के रास्ते चारबाग पहुंचा। यहां मोहन होटल के पास साइकिल खड़ी की और ऑटो पकड़कर कैसरबाग बस अड्डे पहुंचा। वहां से बस से बच्चों को लेकर सीतापुर के हरगांव पहुंचा। वहां पेट्रोल पंप पर रात में बच्चों के साथ सो गया। इसके बाद खीरी ले गया।

खेत बेचो चाहे कार लेकिन रुपये का इंतजाम करो

आलमबाग से बच्चों का अपहरण करने वाले ने अर्जुन के पिता संजय सिंह को फोन कर कहा कि करोड़ों रुपये के खेत हैं, कार और दो स्कूटी हैं। बच्चों की सलामती चाहते हो तो खेत बेचों चाहे कार रुपये का इंतजाम करो। यही बात उसने उन्हें व्हाट्सऐप मैसेज पर भी भेजी। इससे परिवारीजन डर गए और उन्होंने अपहर्ताओं को आश्वासन दिया की रुपये की प्रबंधन जल्द कर रहे हैं।

ज्यादा व्यस्त हो, बच्चों से प्यार नहीं है क्या

हैरान, परेशान अर्जुन और प्रद्युमन के परिवारीजन भागकर आलमबाग थाने पहुंचे। वहां पुलिस से बच्चों की बरामदगी की गुहार की। पुलिस को अपहर्ता का मैसेज भी दिखाया। मैसेज में लिखा था कि बच्चों की सालमती चाहते हो तो रुपये का इंतजाम करो। केवल 10 लाख ही तुमसे मांगे हैं।

उत्तर न मिलने पर अपहर्ता ने दोबारा लिखा कि शायद ज्यादा बिजी हो। बच्चों से प्यार नहीं है लगा। उत्तर में अर्जुन ने लिखा कि मेरा फोन सही नहीं है भइया। इसके बाद अपहर्ता ने लिखा अपने लड़के से ज्यादा जरूरी कोई काम है तो कर ले पहले। अर्जुन ने रोने वाली इमोजी सेंड की। अपहर्ता ने दोबारा लिखा बोलिए। कितना समय चाहिए? अर्जुन ने लिखा भइया देख लीजिए सही बताइए। इतना पैसा कहां से लाएंगे। इस पर दोबारा कहा कि कुछ बी बेचो रुपयों का इंताजम करो। अर्जुन ने फिरौती की रकम का बंदोबस्त करने के लिए आश्वास्त किया कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। रुपये मिल जाएंगे। पुलिस उपायुक्त मध्य आशीष श्रीवास्तव ने एसीपी अभय प्रताप मल्ल और उनके निर्देशन में बनी सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। दोपहर मोबाइल आन होते ही उसकी लोकेशन गोला मिली। इसके बाद लखीमपुर खीरी के गोला इंस्पेक्टर अंबर सिंह को अलर्ट किया गया। लखनऊ पुलिस भी रवाना हो गई। इस बीच इंस्पेक्टर गोला ने बच्चों को कब्जे में लेकर आरोपी विजय को धर दबोचा।

पुणे में नहीं लगी नौकरी तो लौटते ही पैसों के लिए किया अपहरण

बच्चों के अपहरण का आरोपी विजय शर्मा यहां पटेलनगर आलमबाग में पिता त्रिभुवन के साथ रहता था। 15 दिन पूर्व वह अपने दोस्तों के साथ नौकरी के लिए पुणे गया था। वहां नौकरी नहीं लगी तो वह बुधवार को लौटा। इसके बाद बच्चों को लेकर चला गया।

एसीपी कैंट अभय प्रताप मल्ल के मुताबिक विजय मूल रूप से सीतापुर के लहरपुर का रहने वाला है। यहां अपने पिता त्रिभुवन के साथ पटेलनगर में रहता था। 15 दिन पूर्व वह अपने कुछ दोस्तों के साथ पुणे में नौकरी करने गया था। नौकरी न लगने के कारण वह बुधवार को लौटा था। पिता के पास नहीं गया इधर-उधर घूमता रहा। उसे रुपयों की जरूरत थी। वह गुरुवार को रेलवे ग्राउंड पहुंचा। वहां बच्चों को देखकर उन्हें लालच देकर अपने साथ लेकर चला गया।

सीसी फुटेज से जब विजय की पहचान हुई तो पुलिस टीम उसके घर पटेलनगर घर पहुंची। वहां पिता ने बताया कि बेटा पुणे से नहीं लौटा था। इसके बाद वह मानने को तैयार नहीं ते कि बेटा अपहरण कर ले गया है। वह उसकी खोजबीन करने के लिए पुणे चले गए थे। त्रिभुवन पुणे में खोजबीन कर रहे हैं।

मां से बोला अर्जुन, रुपये दे दो नहीं तो यह मार देगा

अपहर्ता ने शुक्रवार सुबह अर्जुन से फोन पर उसकी मां की बात कराई। अर्जुन ने अपनी मां रेनू से कहा कि मां बहुत डर लग रहा है। यह जो भी रुपये मांग रहा है दे दो नहीं तो हम दोनों को मार देगा। इसके बाद अपहर्ता ने फोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। बच्चे के मुंह से मारे जाने की बात सुनते ही रेनू चीखने लगी। वह अचेत हो गई। पिता संजय सिंह ने यह जानकारी प्रद्युमन के पिता संजय यादव को दी। यह सुनते ही प्रद्युमन की मां की हालत बिगड़ गई। लोगों ने ढाढस बधाते हुए उन्हें शांत किया।

विश्वास दिलाने के लिए भेजी बच्चों की फोटो

संजय सिंह ने बताया कि अपहर्ता विजय ने जब बेटे से उनकी बात कराकर फिरौती की रकम मांगी तो उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद अपहर्ता ने उन्हें दोनों बच्चों की फोटो सुबह भेजी। व्हाट्सऐप पर बच्चों की फोटो देखकर कलेजा कांप उठा। इसके बाद बच्चों की सलामती की दुआ करने लगे। पलटकर अपहर्ता को फोन किया तो उसने मोबाइल स्विच आफ कर दिया। फिर उसे मैसेज किया कि हम रुपये का इंतजाम कर रहे हैं। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद अपहर्ता ने ओके लिखकर वापस मैसेज भेजा।

