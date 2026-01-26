Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKhesari lal yadav retort to Ravi Kishan jibe about touching his feet said mere baap mat banie, shukr manaie
आप मेरे बाप मत बनिए, जितना बर्दाश्त…, रवि किशन के पैर छूने वाले तंज पर खेसारी का पलटवार

आप मेरे बाप मत बनिए, जितना बर्दाश्त…, रवि किशन के पैर छूने वाले तंज पर खेसारी का पलटवार

संक्षेप:

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के 'पैर छूने' वाले बयान पर पलटवार किया है। कहा कि आप मेरे बाप मत बनिए। यह भी कहा कि  उतना ही बोलिए जितना बर्दाश्त हो सके। रवि किशन ने गोरखपुर महोत्सव में खेसारी पर तंज कसा था।

Jan 26, 2026 02:15 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के 'पैर छूने' वाले बयान पर करारा जवाब दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए खेसारी ने कहा कि मुझे घेरने और बदनाम करने की हर रोज साजिश होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। महफिल उनकी होती है लेकिन पूरी रात चर्चा खेसारी की होती है। मुझे गिराने की हर समय कोशिश होती है लेकिन जिसे जनता ने बनाया है, उसे कोई आम इंसान नहीं गिरा सकता। यह भी कहा कि आप उतना ही बोलिए जितना बर्दाश्त हो सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

"मेरे बाप श्री मंगरू यादव हैं, आप मत बनिए"

रवि किशन ने गोरखपुर महोत्सव के दौरान खेसारी लाल यादव के पैर छूने के तरीके पर तंज कसा था। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ रवि किशन ने खेसारी का मजाक उड़ाया था। इससे खेसारी काफी आहत नजर आए। खेसारी ने रविकिशन की स्टाइल में ही कहा कहते हैं कि पहले यहां छूता था, फिर वहां छूता है। भाई साहब, शुक्र कीजिए कि आपका सम्मान करने वाला आपका यह भाई है। आजकल तो बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता। मेरे पिता का नाम श्री मंगरू यादव है, आप मेरे बाप मत बनिए। मैं आपको मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बाप हो गए।"

ये भी पढ़ें:पहले दोनों हाथे गोड़, फिर ठेहुना...पवन सिंह के साथ रवि किशन ने खेसारी के लिए मजे

मैं हवाई यात्रा से नहीं, गरीबी से आया हूँ

अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए खेसारी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "मैं कोई ऊपर से टपक कर स्टार नहीं बना। मैं दुनिया के छह-सात फिल्म स्टारों के घरों में नौकर रहा हूँ। मैं गरीबी को जानता हूँ, मैं प्रोसीजर (प्रक्रिया) से बड़ा बना हूँ। मैं हवाई यात्रा करके नहीं आया, जमीन से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ।"

फिर मिलोगे, फिर पैर छूऊंगा क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं

खेसारी ने अपनी शालीनता दिखाते हुए कहा कि रवि किशन चाहे उन्हें कितना भी गिराने की कोशिश करें, वे झुकना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, "आप उतना ही बोलिए जितना बर्दाश्त हो सके। आप फिर मिलेंगे, तो मैं फिर आपके पैर छूऊंगा, क्योंकि यह मेरे संस्कार में है। मुझे गिराने की कोशिश मत कीजिए, मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ।"

सियासी हार और जनता का बल

चुनावों का जिक्र करते हुए खेसारी ने कहा कि उन्हें पता है कि वे हारे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लोगों का दिल जीता है। उन्होंने जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी असली ताकत उनके चाहने वाले हैं, कोई गॉडफादर नहीं।