प्रयागराज में खान सर की कोचिंग सील; लखनऊ अग्निकांड के बाद PDA का ऐक्शन, सामने आई ये वजह

अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर खान ग्लोबल क्लासेस, राव आईएएस और पितृ छाया को सील कर दिया। पीडीए के अनुसार संस्थान बिना डीआईओएस अनुमति और निर्धारित नियमों के विपरीत भवनों में संचालित हो रहे थे।

लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने शहर में सुरक्षा मानकों और भवन उपयोग नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे तीन प्रमुख कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। पीडीए की टीम ने लोक सेवा आयोग के गेट के सामने तेज बहादुर सप्रू मार्ग स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग को सील कर दिया है। इसके अलावा स्टैनली रोड स्थित राव आईएएस और सिविल लाइंस के गायत्रीपुरम स्थित पितृ छाया को सील किया है।कार्रवाई के दौरान तीनों कोचिंग संस्थानों में नियमित कक्षाएं चल रही थीं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे। पीडीए अधिकारियों ने पहले भवनों में सुरक्षा व्यवस्था और मानकों की जांच की। इसके बाद संस्थानों को तत्काल कक्षाएं बंद करने का निर्देश देते हुए छात्रों को बाहर निकाला गया। भवन खाली होने के बाद तीनों संस्थानों को सील कर दिया गया।

प्रयागराज में खान सर की कोचिंग सील प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक कोचिंग संस्थान में कुछ छात्रों ने सीलिंग कार्रवाई का विरोध भी किया, हालांकि अधिकांश छात्र इस कार्रवाई से मायूस नजर आए। पीडीए के जोनल अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि खान ग्लोबल क्लासेस और राव आईएएस व्यावसायिक भवनों में संचालित हो रहे थे, जबकि पितृ छाया सेंटर का संचालन आवासीय भवन में किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि तीनों संस्थानों ने संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) से आवश्यक अनुमति नहीं ली थी। साथ ही भवनों का उपयोग निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा था।

दो महीने पर दूसरी बड़ी कार्रवाई उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 31 मार्च को पीडीए ने एग्जामपुर, सुपर क्लाइमेक्स और टारगेट ऑन कोचिंग संस्थानों को भी नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील किया था। उस समय भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरकर नाराजगी जताई थी। अलीगंज अग्निकांड के बाद सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन अब और अधिक सतर्क नजर आ रहा है।