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कार में खाकी टोपी, पुलिस का स्टिकर; मेरठ में टोल पर रौब झाड़ रहा फर्जी दरोगा गिरफ्तार

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मेरठ में टोल पर रौब झाड़ रहा फर्जी दरोगा गिरफ्तार कर लिया गया है।आरोपी के पास से यूपी पुलिस दरोगा का फर्जी आईकार्ड, पुलिस दरोगा की वर्दी, पुलिस की पी-कैप एक मोबाइल फोन और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया है।

कार में खाकी टोपी, पुलिस का स्टिकर; मेरठ में टोल पर रौब झाड़ रहा फर्जी दरोगा गिरफ्तार

UP Police: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में युवक को फर्जी दरोगा बनकर रौब झाड़ना महंगा पड़ गया। टोल पर किठौर पुलिस ने चेकिंग में गुरुवार रात को फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। कार के शीशे पर पुलिस लिखकर, एआई तकनीक से पुलिस की वर्दी में फोटो बनाकर और कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखकर युवक रौब गालिब करता था। चेकिंग में जिस समय युवक को रोका गया तो उसकी कार में पुलिस की वर्दी भी लटकी मिली। छानबीन हुई तो आरोपी नटवरलाल का पूरा खेल खुल गया। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के दौरान पूछताछ के दौरान कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

किठौर पुलिस टीम गुरुवार रात को मवाना तिराहे चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक टाटा पंच कार को चेकिंग के लिए रोका। इस कार के सामने वाले शीशे पर पुलिस लिखा हुआ था और डैशबोर्ड पर यूपी पुलिस दरोगा की पी-कैप रखी थी। पीछे की तरफ हैंगर में दरोगा की वर्दी भी लटकी हुई थी। कार चालक को रोककर उससे नाम-पता पूछा गया तो बताया कि उसका नाम अमित पुत्र नैपाल सिंह है और परीक्षितगढ़ के अमीनाबाद बड़ा गांव का निवासी है। अमित ने खुद को यूपी पुलिस में दरोगा बताया।

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आरोपी के मोबाइल में पुलिस वर्दी में उसके कुछ फोटो मिले

बातचीत करने के दौरान कुछ शक हुआ तो किठौर इंस्पेक्टर सुबोध सक्सेना ने तैनाती की जगह और भर्ती का साल पूछा। इस बात पर वह बौखला गया। पुलिस ने अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। आरोपी के मोबाइल में पुलिस वर्दी में उसके कुछ फोटो मिले, जिसे एआई तकनीक से बनाया हुआ था।

आरोपी के घर पर भी यूपी पुलिस के निशान वाली नेमप्लेट लगी

आरोपी ने बताया कि वह टोल बचाने और रौब गालिब करने के लिए दरोगा बनकर घूमता था। छानबीन करने पर पता चला कि आरोपी के घर पर भी यूपी पुलिस के निशान वाली नेमप्लेट लगी है। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी से यूपी पुलिस दरोगा की वर्दी, पी-कैप, आईकार्ड और मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी की कार सीज कर दी है।

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ये किया गया बरामद

आरोपी अमित से एक टाटा पंच कार, यूपी पुलिस दरोगा का फर्जी आईकार्ड, पुलिस दरोगा की वर्दी, पुलिस की पी-कैप एक मोबाइल फोन और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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