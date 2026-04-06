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दाहिनी आंख में बीमारी, बाईं की जांच कर लिख दी 18 दवाएं, राजधानी के मशहूर केजीएमयू का हाल

Apr 06, 2026 09:54 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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लखनऊ के केजीएमयू में एक आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के साथ इलाज में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने मरीज की गलत आंख की जांच रिपोर्ट तैयार की और मुफ्त इलाज के बजाय ₹15,000 की बाहर की दवाएं और लेंस लिख दिए। केजीएमयू प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

दाहिनी आंख में बीमारी, बाईं की जांच कर लिख दी 18 दवाएं, राजधानी के मशहूर केजीएमयू का हाल

UP News: केजीएमयू प्रशासन की सख्ती के बावजूद डॉक्टर मरीजों को धड़ाधड़ बाजार की दवा लिख रहे हैं। यहां नेत्र रोग विभाग में आयुष्मान योजना के मरीज को मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले बाहर की दवाएं और लेंस आदि लिख दिया। आरोप है कि मरीज पर निजी मेडिकल स्टोर के नाम की पर्ची से लेंस, दवा आदि खरीदने का दबाव डाला गया। मर्ज दायीं आंख में था। बायीं आंख के ऑपरेशन की जांच की। ऐसे में घबराए मरीज ने दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन कराने का फैसला किया है।

काकोरी स्थित जेहटा निवासी गीता कश्यप (57) के दाहिने आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है। पति गणेश चंद्र कश्यप का कहना है कि 17 मार्च को पत्नी को बलरामपुर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग दिखाया था। डॉक्टरों ने केजीएमयू से आंख का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। 20 मार्च को केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में दिखाया। गणेशा का आरोप है कि समस्या दाहिने आंख में थी, लेकिन रिपोर्ट में बाएं आंख में खून के धब्बे दिखा दिए गए। उन्होंने रिपोर्ट बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया। वहां के डॉक्टर को मरीज की बाई आंख ठीक नजर आई। मरीज ने भी दाहिनी आंख में परेशानी होने की बात कही। बलरामपुर के डॉक्टर ने मरीज को केजीएमयू में ही ऑपरेशन कराने की सलाह दी।

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रिपोर्ट पर ध्यान न दो, ऑपरेशन सही होगा

गणेश ने बताया कि तीन अप्रैल को वह पत्नी गीता को लेकर केजीएमयू नेत्र रोग विभाग पहुंचे। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट भले ही गलत है, लेकिन ऑपरेशन सही आंख का होगा। डॉक्टर ने स्टाफ को ऑपरेशन की फाइल तैयार करने के निर्देश दिए। गणेश ने कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का कार्ड है। लिहाजा योजना के तहत मुफ्त ऑपरेशन करा दीजिए। इस पर कर्मचारी भड़क उठा। उसने कहा कि यहां आयुष्मान का लाभ नहीं मिलता है। ऑपरेशन के लिए लेंस और सामान बाहर से ही लाना पड़ेगा। स्टाफ ने चिन्हित मेडिकल स्टोर के नाम के साथ सामान की पर्ची थमा दी।

करीब 15 हजार का सामान

बता दें केजीएमयू में तीन रोज पहले ही कार्य परिषद की बैठक में बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर को चार्जशीट थमाने के आदेश हुए हैं। इसके बाद भी संस्थान में बाहर की दवाएं लिखने का सिलसिला जारी है। गणेश डॉक्टर की लिखी करीब 18 दवा की पर्ची लेकर तय मेडिकल स्टोर पहुंचे। जहां संचालक ने लेंस के 6200 रुपये सहित करीब 15 हजार का पूरा सामान होना बताया। साथ ही यह भी कहा कि सामान का भुगतान नगद ही लिया जाएगा। पीड़ित के पास इतने रुपये न होने के कारण वह घर लौट आया।

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कॉल कर रात 11 बजे मंगवाई फाइल

पीड़ित का आरोप है कि वह इलाज की फाइल लेकर घर आ गया था। रात करीब 11 बजे उसे बार-बार कॉल करके तत्काल फाइल वापस नेत्र विभाग में जमा करने का दबाव बनाया गया। परेशान होकर वह रात में ही आकर फाइल जमा करके गया।

इस बारे में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि आंखों की जांच में कैसे गड़बड़ी हुई। इसकी जांच कराई जाएगी। मरीज को बाजार से दवा लिखने के मामले की अलग से जांच होगी। मरीज को इंसाफ मिलेगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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