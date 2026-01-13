अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत केजीएमयू ने शासन को सौंपा, डॉक्टरों का कार्यबहिष्कार टला

संक्षेप: कुलपति ऑफिस में हंगामा और अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत केजीएमयू ने शासन को सुपुर्द किया। उधर, कुलपति की गुजारिश पर डॉक्टर-कर्मचारियों के पांचों संगठनों ने कार्यबहिष्कार टाल दिया है।

लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन ने मंगलवार को कुलपति कार्यालय में बवाल के बचे सुबूत शासन को सुपुर्द कर दिए हैं। दूसरे दिन भी शासन ने केजीएमयू से हंगामा, बवाल और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत मांगे थे। केजीएमयू प्रशासन ने वीडियो और फोटो समेत दूसरे प्रमाण उपलब्ध करा दिए हैं। उधर, कुलपति की गुजारिश पर डॉक्टर-कर्मचारियों के पांचों संगठनों ने कार्यबहिष्कार टाल दिया है।

नौ जनवरी को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थक करीब 12 बजे कुलपति कार्यालय के सामने एकत्र हुए थे। आरोप हैं कि केजीएमयू प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए अपर्णा यादव कुलपति कार्यालय पहुंची थी। उनके पहुंचते ही पहले से जुटे समर्थकों ने केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी थी। कुलपति के कार्यालय पर तीन घंटे कब्जा कर रखा था। प्रतिकुलपति डॉ. अपजीत कौर व विशाखा कमेटी की चेयरमैन डॉ. मोनिका कोहली को बंधक बना लिया था। उपाध्यक्ष के सामने महिला डॉक्टरों से अभद्रता की थी।

कुलपति कार्यालय की घटना के संबंध में अब तक मुकदमा दर्ज न होने से केजीएमयू शिक्षक संघ, कर्मचारी परिषद, नर्सिंग परिषद आदि संगठनों ने 14 जनवरी को ओपीडी का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। मंगलवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं प्रमुख सचिव (गृह) से मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलपति को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

14 को सामान्य रूप से चलेगी ओपीडी घटना से केजीएमयू के डॉक्टर व कर्मचारी संगठनों में उबाल है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद व मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुलपति ने सभी संगठनों से कार्यबहिष्कार न करने का अनुरोधन किया। इसके बाद डॉक्टर-कर्मचारियों ने कार्यबहिष्कार टाल दिया है। मरीजों के हित में 14 जनवरी को ओपीडी सामान्य रूप से संचालित की जाएगी।