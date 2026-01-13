Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKGMU hands over evidence related to Aparna Yadav's supporters to the government
अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत केजीएमयू ने शासन को सौंपा, डॉक्टरों का कार्यबहिष्कार टला

अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत केजीएमयू ने शासन को सौंपा, डॉक्टरों का कार्यबहिष्कार टला

संक्षेप:

कुलपति ऑफिस में हंगामा और अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत केजीएमयू ने शासन को सुपुर्द किया। उधर, कुलपति की गुजारिश पर डॉक्टर-कर्मचारियों के पांचों संगठनों ने कार्यबहिष्कार टाल दिया है।

Jan 13, 2026 09:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन ने मंगलवार को कुलपति कार्यालय में बवाल के बचे सुबूत शासन को सुपुर्द कर दिए हैं। दूसरे दिन भी शासन ने केजीएमयू से हंगामा, बवाल और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों से जुड़े सुबूत मांगे थे। केजीएमयू प्रशासन ने वीडियो और फोटो समेत दूसरे प्रमाण उपलब्ध करा दिए हैं। उधर, कुलपति की गुजारिश पर डॉक्टर-कर्मचारियों के पांचों संगठनों ने कार्यबहिष्कार टाल दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नौ जनवरी को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थक करीब 12 बजे कुलपति कार्यालय के सामने एकत्र हुए थे। आरोप हैं कि केजीएमयू प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए अपर्णा यादव कुलपति कार्यालय पहुंची थी। उनके पहुंचते ही पहले से जुटे समर्थकों ने केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में तोड़-फोड़ शुरू कर दी थी। कुलपति के कार्यालय पर तीन घंटे कब्जा कर रखा था। प्रतिकुलपति डॉ. अपजीत कौर व विशाखा कमेटी की चेयरमैन डॉ. मोनिका कोहली को बंधक बना लिया था। उपाध्यक्ष के सामने महिला डॉक्टरों से अभद्रता की थी।

कुलपति कार्यालय की घटना के संबंध में अब तक मुकदमा दर्ज न होने से केजीएमयू शिक्षक संघ, कर्मचारी परिषद, नर्सिंग परिषद आदि संगठनों ने 14 जनवरी को ओपीडी का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। मंगलवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं प्रमुख सचिव (गृह) से मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलपति को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

14 को सामान्य रूप से चलेगी ओपीडी

घटना से केजीएमयू के डॉक्टर व कर्मचारी संगठनों में उबाल है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद व मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुलपति ने सभी संगठनों से कार्यबहिष्कार न करने का अनुरोधन किया। इसके बाद डॉक्टर-कर्मचारियों ने कार्यबहिष्कार टाल दिया है। मरीजों के हित में 14 जनवरी को ओपीडी सामान्य रूप से संचालित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:अपर्णा समर्थकों पर FIR न होने से नाराज KGMU के डॉक्टर की हड़ताल क्यों टली?

परीक्षण के बाद दर्ज होगा मुकदमा

उधर, सूत्रों का कहना है कि राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों ने कहा कि वह केजीएमयू अकेले आई थीं। कुलपति से मिलने अकेले गई थीं। इसके बाद शासन ने फिर से केजीएमयू प्रशासन से हंगामा और बवाल से जुड़े सुबूत मांगे। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो और कैमरे से बनाई गई तस्वीरें बतौर सुबूत शासन को भेज दिए हैं। इसके अलावा परिसर में मुस्लिमों की भीड़ से संबंधित वीडियो और तस्वीरे सामने आई थी। इस पर भी केजीएमयू प्रशासन ने शासन के समझ अपना पक्ष रखा। केजीएमयू प्रशासन ने बताया कि एक कार्यक्रम में मुस्लिम संगठन आए थे। सुबूतों का परीक्षण के बाद ही मुकदमा दर्ज करने पर फैसला होगा। इससे पहले सोमवार को कुलपति ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को नौ जनवरी के घटनाक्रम को विस्तार से बताया। जरूरी प्रमाण भी दिए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी आवास विकास परिषद की बड़ी सौगात, इन्हें फ्लैट बुकिंग पर अब 20% तक की छूट
ये भी पढ़ें:यूपी के गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने जा रही योगी सरकार, जानें प्लान
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today KGMU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |