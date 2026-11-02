नशीली कोल्डड्रिंक पिलाई, रमीज ने हैवान की तरह नोचा-खसोटा, लेडी हिंदू डॉक्टर ने बयां किया दर्द

लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज की कारस्तानियों को महिला हिंदू डॉक्टर ने बयां किया है। रमीज पर नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर रेप करने और वीडियो बनाने, हैवानों की तरह नोचने-खसोटने का आरोप लगाया है।

सौरभ शुक्ल लखनऊ। राजधानी के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में हुए लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में जेल में बंद डॉ. रमीज किसी हैवान से कम नहीं है। उसकी दरिंदगी की कहानी आगरा निवासी हिन्दू महिला डॉक्टर ने एसटीएफ को सुनाई तो अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पीड़ित महिला डॉक्टर ने बताया कि वर्ष 2012 में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) में पढ़ाई के दौरान रमीज ने उसे दीवाली की शुभकामनाएं व्हाट्सऐप पर दी थीं। उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई। दोनों कॉलेज के एक कार्यक्रम में एक ही डांस ग्रुप में थे। इसके बाद बातचीत और बढ़ गई। रमीज ने उसे सम्मोहित कर लिया था। 13 साल तक शोषण किया। रमीज के समर्थन में केजीएमयू के मुस्लिम डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भी रहता था।

महिला डॉक्टर ने अपने बयान में एसटीएफ को बताया कि रमीज और वह एनएनएमसी कॉलेज, आगरा से एमबीबीएस कर रहे थे। रमीज ने आगरा में उसे अपने कमरे पर बुलाया। नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता रहा।

दिल्ली में भी किया डॉक्टर का शोषण: पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2014 में एम्स दिल्ली में पल्स फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वहां रमीज ने एक रूम अलॉट कराया था। रमीज कार्यक्रम में लेकर गया। शादी का झांसा देकर वहां भी उसने दुष्कर्म किया। वह वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता था। दोस्त चिढ़ाते थे। विरोध पर रमीज वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। विरोध पर जल्द शादी करने की बात कहता था।

2016 में कराया था गर्भपात: पीड़िता ने बताया कि वह वर्ष 2016 में गर्भवती हो गई। रमीज ने आगरा के एक अस्पताल में ले जाकर दवा दिलवाई और गर्भपात करा दिया। इसके बाद रमीज और उसके दोस्तों की कई अन्य हिन्दू महिला डॉक्टरों से नजदीकियां हो गईं। वर्ष 2023 में रमीज लखनऊ आ गया। यहां केजीएमयू में उसने पढ़ाई शुरू की और बहाने से उसे भी बुलवा लिया। यहां रमीज ने अपने शीश महल स्थित फ्लैट में रखा। वहां भी लगातार शोषण करता रहा।

हिन्दू धर्म की करते थे बुराई, इस्लाम को बताते थे अच्छा: पीड़िता ने एसटीएफ को बताया कि रमीज आगरा में उसे पहले हिन्दू धर्म के बारे में जानकारी देता था। उसे सुनकर बहुत अच्छा लगता था। धीरे-धीरे वह हिन्दू धर्म को बुरा बताने लगा और इस्लाम को अच्छा। रमीज की मां खतीजा, पिता आगरा घूमने आए। पीड़िता के मुताबिक वह उनसे मिली तो उन्होंने पहले बहुत प्यार जताया। वह भी शादी करने को तैयार थे। कहते थे कि हम लोग खुले विचार के हैं। जैसे चाहना वैसे रहना। रमीज नमाज पढ़ेगा, तुम पूजा करना। इसलिए उनसे भी लगाव हो गया था।

पीलीभीत में फर्श पर घसीटा दीवार पर दे मारा सिर पीड़िता ने एसटीएफ के अफसरों को बताया कि वह शाकाहारी है। पीलीभीत में रमीज और उसके माता-पिता ने मटन बनाने को कहा। उसे नॉनवेज देखकर उल्टियां होती थीं। इसलिए मटन बनाने से मना कर दिया। रमीज गुस्सा गया और हैवानों जैसा बर्ताव किया। लात-घूसों से पीटा। फर्श पर पैर पकड़ककर घसीटा। इसके बाद दीवार पर सिर दे मारा। इससे वह घायल हो गई थी। कुछ दिन डर कर वहां रही। फिर मौका पाते ही भाग निकली।

वीडियो वायरल कर तुड़वा देता था शादी महिला डॉक्टर ने कहा कि जब वह लखनऊ से भागकर आगरा गई तो माता-पिता ने शादी के लिए लड़का देखा। इस पर रमीज ने अश्लील वीडियो भेजकर शादी तुड़वा दी। माता-पिता ने विरोध किया तो उसने उन्हें भी वही अश्लील वीडियो भेज दिया। माता-पिता को धमकाया। रमीज ने धमकी देकर फिर लखनऊ बुलवा लिया। डरकर फिर उसके साथ रहने लगी।