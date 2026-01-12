ATS की विवेचना पर हाईकोर्ट नाराज, बांग्लादेशियों को बसाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

संक्षेप: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने देश में अशांति और वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से कथित रूप से रोहिंग्या एवं अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने के आरोपी डॉ. अब्दुल गफ्फार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने देश में अशांति और वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से कथित रूप से रोहिंग्या एवं अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने के आरोपी डॉ. अब्दुल गफ्फार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ने मामले की जांच कर रही, यूपी एटीएस की लापरवाही व उदासीनता पर नाराजगी भी जाहिर की। इसके साथ ही न्यायालय ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि यदि विवेचना के दौरान आवश्यक हो तो आरोपी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाए। मामले की जांच अक्टूबर 2023 से ही जारी है।

संज्ञेय अपराध के आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई कोर्ट ने जांच एजेंसी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम इस मामले में विवेचना एजेंसी, विशेष रूप से विवेचकों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण पर गहरी अप्रसन्नता और पीड़ा व्यक्त करते हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें न केवल संज्ञेय अपराधों के आरोप हैं, बल्कि जिनसे देश की सुरक्षा, शांति और सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। न्यायालय ने प्रश्न किया कि जब वर्तमान अभियुक्त/याची की संलिप्तता एफआईआर दर्ज होने से पूर्व ही संज्ञान में आ गई थी, तब देश की सुरक्षा जुड़े अत्यंत गंभीर आरोपों के बावजूद याची को गिरफ्तार करने के लिए गंभीर और ठोस प्रयास क्यों नहीं किए गए। ऐसे में यह तथ्य मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह), मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव/सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है ताकि उचित कार्रवाई एवं आदेश पारित किए जा सकें।