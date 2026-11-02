केजीएमयू धर्मांतरण के तार पीजीआई तक जुड़े; कई प्रोफेसर और मेडिकल स्टाफ पर ऐक्शन की तैयारी

केजीएमयू में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह के तार एसजीपीजीआई से भी जुड़ने का दावा किया गया है। एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद एसजीपीजीआई के प्रोफेसर और मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई की तैयारी है। मामले में दोनों संस्थानों की आंतरिक कमेटियों ने जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में पकड़े गए लवजिहाद व धर्मांतरण गिरोह के तार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) से भी जुड़े हैं। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों का जिक्र किया है। शासन के निर्देश पर अब एसजीपीजीआई के कई प्रोफेसर और मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई की तैयारी है। एसटीएफ की रिपोर्ट लिखा गया है कि केजीएमयू की पैथोलॉजी विभाग की एडिशनल प्रोफेसर सुमायरा कयूम की धर्मांतरण गिरोह में अहम भूमिका है। मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली सुमायरा के पति खलीकुर्रहमान एसजीपीजीआई के हेमैटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं।दंपति अपने-अपने संस्थानों में हिन्दू मेडिकल छात्र-छात्राओं का शोषण करते और कराते हैं, जबकि मुस्लिम का समर्थन करते हैं। खुलासे के बाद दोनों संस्थानों में खलबली मची है। संस्थानों की आंतरिक कमेटी ने जांच शुरू कर दी है और अब कार्रवाई की तैयारी है।

सहारनपुर तक पहुंची जांच वहीं इस मामले में एसटीएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सहारनपुर में डेरा डाल दिया है। हालांकि पूरी जांच गोपनीय ढंग से की जा रही है। वह सहारनपुर में कहां का रहने वाला है, इस समेत अन्य जानकारियों को गोपनीय रखा गया है। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. सैम ने कथित तौर पर 19 हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की है। एसटीएफ जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, इस प्रकरण की कड़ियां केवल लखनऊ के केजीएमयू तक सीमित नहीं हैं।

धर्मांतरण का सहारनपुर कनेक्शन आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों के एक समूह और इस्लामिक मेडिकोज नाम से प्रकाशित पुस्तक का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसमें वर्ष 2012 से 2016 तक के मेडिकल बैच के कुछ छात्रों का विवरण होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में सैम अनीस के साथ रमीज, रिजवान मलिक और अदनान अंसारी के संपर्कों का भी जिक्र है। सहारनपुर निवासी होने के कारण अब आरोपी की स्थानीय पृष्ठभूमि भी इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। उसके पुराने शैक्षिक रिकॉर्ड, मेडिकल शिक्षा के दौरान बने संपर्क और जिले से जुड़े परिचितों के संबंध में गोपनीय जानकारी जुटायी जा रही है। जांच रिपोर्ट में केजीएमयू के कुछ अधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों का उल्लेख होने से संस्थान की आंतरिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।