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KGMU धर्मांतरण: STF की रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों पर लटकी तलवार, छिन सकती है कुर्सी

By sandeep
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केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एसटीएफ रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संस्थान की कार्य परिषद ने इनके खिलाफ जांच के लिए अनुशासनात्मक कमेटी गठित की है। जांच के दौरान आरोपी डॉक्टरों को विभागाध्यक्ष समेत अहम प्रशासनिक पदों से हटाए जाने की संभावना है।

KGMU Campus
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लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में एसटीएफ की रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों को अहम विभागीय और प्रशासनिक पदों से हटाने की आशंका बढ़ गई है। कार्य परिषद की ओर से अनुशासनात्मक कमेटी गठित किए जाने के बाद इन डॉक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वहीं, संस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे वरिष्ठ डॉक्टरों को भी फिलहाल निराशा हाथ लग सकती है।

शुक्रवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक हुई थी। इसमें एसटीएफ की सात पेज की रिपोर्ट के आधार पर 13 डॉक्टरों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनात्मक कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में इन डॉक्टरों पर धर्मांतरण प्रकरण से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कमेटी की जांच और उसकी संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

एसटीएफ रिपोर्ट में नामजद कई डॉक्टर संस्थान के अहम पदों पर तैनात हैं। इसमें कई विभागाध्यक्ष व इंचार्ज की भूमिका में हैं। कुछ आरोपी डॉक्टर अगले कुछ माह में डीन व विभागाध्यक्ष की कतार में हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में नामजद अन्य डॉक्टर भी विभागीय और संस्थान के महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जांच के दौरान इन पदों पर बदलाव की संभावना है।

कई डॉक्टरों पर तलवार लटकी

मजारों को हटाए जाने के मामले में विरोध और अंतर खाने में रची जा रही साजिश में चिह्नित डॉक्टरों की सूची पुलिस को सौंपी गई थी। अब धर्मांतरण के साथ ही मजारों के हटाए जाने के मामले में साजिश रचने वाले डॉक्टरों पर भी तलवार लटकी है। पुलिस और केजीएमयू प्रशासन इस मामले में भी कार्रवाई करेगा।

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डॉक्टरों की जिम्मेदारी में बदलाव मुमकिन

केजीएमयू अधिकारियों के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान आरोपी डॉक्टरों को अहम पदों पर बनाए रखना नियमों के खिलाफ है। इससे पहले यूरोलॉजी, नेत्र समेत कई विभागों में जांच के दौरान संबंधित आरोपी डॉक्टरों को उनके पद से हटाया जा चुका है। ऐसे में धर्मांतरण मामले में भी 13 डॉक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है।

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कमेटी इस बिंदु भी कर सकती है जांच

नई कमेटी धर्मांतरण के साथ इस बिंदु पर भी जांच कर सकती है। धर्मांतरण गिरोह में जुड़े डॉक्टरों ने ही मजारों को हटाए जाने का अंदरखाने में पुरजोर विरोध किया था। कमेटी इस बिंदु पर भी जांच करेगी। केजीएमयू के अनुशासन को तोड़ने वाले डॉक्टरों को चिह्नित किया जाएगा। धर्म के नाम पर जो संस्थान में रहकर पक्षपात कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।

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