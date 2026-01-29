केजीएमयू प्रकरण : पीलीभीत में लखनऊ पुलिस का छापा, निकाह कराने वाले गवाह को किया गिरफ्तार

संक्षेप: लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने पीलीभीत पुलिस की मदद से यहां छापा मारकर गवाह को उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस की छापेमारी के दौरान मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा।

लव जिहाद के मामले में केजीएमयू लखनऊ के रेजीडेंट डॉक्टर के जेल जाने के बाद अब लखनऊ पुलिस ने पहली पत्नी के साथ निकाह के दौरान गवाह बने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने कोतवाली पुलिस की मदद से यहां छापा मारकर गवाह को उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस की छापेमारी के दौरान मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा। इस मामले में निकाह कराने वाला काजी भी पीलीभीत का है।

दिसंबर 2025 में केजीएमयू में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था। मामले में छा़त्रा की तहरीर पर लखनऊ की चौक कोतवाली में केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी रमीज मलिक का पैतृक मकान न्यूरिया कस्बे में है। लखनऊ पुलिस ने न्यूरिया स्थित आवास पर पहुंचकर फरारी का नोटिस चस्पा किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि रमीज मलिक ने अपनी पहली पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया था। यह निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फीलखाना निवासी काजी ने पढ़ा था। निकाह के दौरान पीलीभीत का ही युवक गवाह भी बना था। 15 दिन पहले लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने पीलीभीत आकर गवाह और काजी से पूछताछ की थी। हालांकि उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉ. रमीज मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।