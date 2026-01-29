Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsKGMU case Lucknow police raid Pilibhit witness who facilitated marriage arrested
केजीएमयू प्रकरण : पीलीभीत में लखनऊ पुलिस का छापा, निकाह कराने वाले गवाह को किया गिरफ्तार

संक्षेप:

लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने पीलीभीत पुलिस की मदद से यहां छापा मारकर गवाह को उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस की छापेमारी के दौरान मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा। 

Jan 29, 2026 10:29 pm ISTDinesh Rathour पीलीभीत
लव जिहाद के मामले में केजीएमयू लखनऊ के रेजीडेंट डॉक्टर के जेल जाने के बाद अब लखनऊ पुलिस ने पहली पत्नी के साथ निकाह के दौरान गवाह बने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने कोतवाली पुलिस की मदद से यहां छापा मारकर गवाह को उसके घर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस की छापेमारी के दौरान मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा। इस मामले में निकाह कराने वाला काजी भी पीलीभीत का है।

दिसंबर 2025 में केजीएमयू में अध्ययनरत एक छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था। मामले में छा़त्रा की तहरीर पर लखनऊ की चौक कोतवाली में केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी रमीज मलिक का पैतृक मकान न्यूरिया कस्बे में है। लखनऊ पुलिस ने न्यूरिया स्थित आवास पर पहुंचकर फरारी का नोटिस चस्पा किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि रमीज मलिक ने अपनी पहली पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया था। यह निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फीलखाना निवासी काजी ने पढ़ा था। निकाह के दौरान पीलीभीत का ही युवक गवाह भी बना था। 15 दिन पहले लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस ने पीलीभीत आकर गवाह और काजी से पूछताछ की थी। हालांकि उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉ. रमीज मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

डॉक्टर से हुई पूछताछ के बाद आरोपियों के नाम खोले गए। न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस गुरुवार को पीलीभीत पहुंची। पुलिस ने कोतवाली पुलिस के सहयोग से पंजाबियान मोहल्ले में छापेमारी कर सारिक खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आवश्यक कार्रवाई के बाद युवक को अपने साथ लखनऊ ले गई। वहीं, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सत्येंद्र कुमार ने बताया कि लखनऊ पुलिस पीलीभीत आई थी। मुकदमे में नामजद आरोपी को पुलिस कानूनी कार्रवाई के बाद अपने साथ ले गई है।

