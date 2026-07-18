गर्दन पर चाकू रखकर चाबी मांगी, मां-बेटियों के हाथ-पांव बांधें, अलीगढ़ में घर में घुसकर दिनदहाड़े लूट

अलीगढ़ शहर की श्रीरामपुरम कॉलोनी में दो बदमाश दिनदहाड़े बिजली विभाग के कर्मचारी के घर में घुस गए। उन्होंने पत्नी और दो बेटियों को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर मुंह पर टेप व हाथ-पैर बांध दिए। बदमाश 40 हजार रुपये नकद और लाखों के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

अलीगढ़ के रोरावर थाने के जलालपुर चौकी क्षेत्र स्थित श्रीरामपुरम कॉलोनी में शुक्रवार को दिनदहाड़े दुस्साहसिक वारदात से सनसनी फैल गई। दो अज्ञात बदमाश बिजली विभाग के एक कर्मचारी के घर में घुस गए और उनकी पत्नी व दो बेटियों को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 40 हजार रुपये की नकदी व लाखों के आभूषण लूट लिए। पीड़ित परिवार के मुंह पर टेप व अंगोछे से हाथ-पैर बांधकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रोरावर और बन्नादेवी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुटी है।

घर पर बाहर से ताला लगा था श्रीरामपुरम कॉलोनी निवासी संजीव कुमार एलमपुर गढ़िया विद्युत उपकेंद्र पर कार्यालय सहायक के पद पर तैनात हैं। शुक्रवार सुबह करीब 9:50 बजे वह ड्यूटी पर गए थे। घर पर उनकी पत्नी नीलम, बड़ी बेटी राधिका और छोटी बेटी आशी मौजूद थीं। परिजनों के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे एसी ठीक करने के लिए बुलाया गया मिस्त्री घर पहुंचा, लेकिन मुख्य गेट पर अंदर से ताला लगा होने के कारण वह लौट गया। दोपहर में संजीव कुमार ने मिस्त्री को फोन कर एसी ठीक होने की जानकारी ली तो उसने बताया कि घर पर ताला लगा था।

मां-बेटियों के हाथ-पांव बांधे, मुंह पर टेप लगाया इसके बाद संजीव ने पत्नी और बेटियों के मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। फोन नहीं उठने पर संजीव कुमार को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने करीब ढाई बजे पड़ोसी आशीष कुमार को घर जाकर देखने के लिए कहा। आशीष घर पहुंचे तो बाहर का गेट बंद मिला। अंदर जाकर देखा तो एक कमरे में नीलम, राधिका और आशी के हाथ-पैर अंगोछे से बंधे हुए थे और उनके मुंह पर कपड़ा और टेप चिपकाई गई थी। देररात घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी : रोरावर क्षेत्र में परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना के बाद देररात एसएसपी नीरज जादौन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित परिवार से जानकारी ली और जल्द घटना के अनावरण का भरोसा दिलाया। साथ ही टीम को आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के निर्देश दिए।

गर्दन पर चाकू रखकर अलमारी की चाबी मांगते रहे बदमाश पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाशों ने घर में घुसते ही पहले महिला और दोनों बेटियों को काबू में किया। बड़ी बेटी राधिका ने बताया कि एक बदमाश ने उसके गले पर चाकू रख दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तीनों के मुंह कपड़े और टेप से बंद कर दिए गए। हाथ-पैर बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया। बदमाश लगातार अलमारी की चाबी मांग रहे थे। राधिका ने कहा कि चाबी उनके पिता अपने साथ लेकर गए हैं। इस पर बदमाशों ने अलमारी को नीचे पटक दिया और तोड़कर उसमें रखे करीब 45 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण व 40 हजार रुपये की नकदी समेट ली।