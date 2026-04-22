कई दशक बाद बदल गई तेज सुगंध वाली केतकी की जगह, खीरी में नई जगह खिले 5 दुर्लभ फूल
Ketki Flower: यूपी में केतकी का फूल सिर्फ लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में ही खिलता है। ब्रिटिश काल में वायसराय इसे आदमी भेजकर मंगवाते थे। पहली बार एक नई जगह पसगवां के बरखरिया जाट में खिला केतकी का फूल चर्चा का विषय बना है।
Ketki Flower: लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील सदियों से दुर्लभ और सुगंधित केतकी के फूल के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब यह फूल अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलता नजर आ रहा है। मोहम्मदी क्षेत्र के पसगवां गांव स्थित बरखरिया जाट में किसान चंद्रपाल सिंह की बागवानी में पहली बार केतकी के पांच फूल खिले हैं। इस अनोखी घटना ने इलाके में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल पैदा कर दिया है। केतकी का फूल अपनी तेज सुगंध और दुर्लभता के लिए प्रसिद्ध है। पीले रंग का यह फूल आकार में मकई के भुट्टे जैसा होता है और आम तौर पर सावन-भादो के मौसम में खिलता है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि दूर-दूर तक फैल जाती है।
अब तक यह माना जाता रहा है कि तटीय इलाकों में मिलने वाला केतकी फूल उत्तर भारत में केवल मोहम्मदी के ऐतिहासिक मेहंदी बाग में ही खिलता है, लेकिन बरखरिया जाट में इसके खिलने से यह धारणा बदलती नजर आ रही है। चंद्रपाल सिंह ने बताया कि करीब 20 वर्ष पहले उनकी बागवानी में केतकी के दो पौधे स्वतः उग आए थे। उन्होंने विशेष देखभाल के साथ इन पौधों को संरक्षित किया और दो दशक के लंबे इंतजार के बाद यह सफलता मिली। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस फूल का मिलना बेहद दुर्लभ है, इसलिए इसका खिलना किसानों के लिए नई संभावनाओं का संकेत है।
विशेषज्ञों के अनुसार, केतकी एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, जिसकी लंबी, नुकीली और चिकनी पत्ती के किनारों पर छोटे कांटे होते हैं। इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है।
इतिहास के पन्नों में है केतकी के फूलों की खास पहचान
इतिहास के पन्नों में भी केतकी की खास पहचान रही है। खैराबाद-मोहम्मदी के जमींदार नवाब मेहंदी अली खां ने वर्ष 1799 से 1820 के बीच करीब 10 एकड़ में मेहंदी बाग की स्थापना की थी, जहां केतकी के पौधे लगाए गए। ब्रिटिश काल में जब इस बाग में पहला फूल खिलता था, तो उसकी सुगंध की चर्चा दूर-दूर तक फैलती थी। तत्कालीन वायसराय के लिए फूल को विशेष संदेशवाहकों के माध्यम से दिल्ली या शिमला भेजा जाता था। बताया जाता है कि आजादी से कुछ समय पहले जून 1947 में भी खिला केतकी का फूल अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था।
धार्मिक मान्यताओं में भी विशेष स्थान
धार्मिक मान्यताओं में भी केतकी का विशेष स्थान है। इसे देवी सरस्वती और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, हालांकि भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग निषिद्ध है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता विवाद में केतकी ने ब्रह्मा के पक्ष में असत्य गवाही दी थी, जिसके कारण भगवान शिव ने इसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया।