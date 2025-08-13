जब सत्ता में थे तो कभी पीडीए की याद नहीं आई, विधानसभा में केशव मौर्य ने सपा पर कसा तंज

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार में थी तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। तब अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था।

विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार में थी तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। तब अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। गरीब व्यक्ति का शोषण होता था।

डिप्टी सीएम ने कहा, 'ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का काम हुआ। डिफेंस कॉरिडोर सहित कई कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हैं। यूपी को अभी बहुत आगे जाना है। कई राज्य प्रति व्यक्ति आय में हमसे बहुत आगे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम विकसित प्रदेश बनाएं। जब पीएम 2027 तक देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे हैं तो यूपी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं रहेगा। सबसे अधिक समय तक सीएम के रूप में योगी जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड बना है। विकसित यूपी बनाने के लिए सरल मार्ग नहीं है। लक्ष्य बनाया है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे विश्व के अंदर मोदी ही ऐसे नेता हैं, जिन्होंने 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले इकलौते नेता हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सपा के साथी पीडीए की बात करते हैं। जब सत्ता में थे तो पीडीए की याद नहीं आई। जब सत्ता दूर–दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो पीडीए की बात करते हैं। सभी का विकास करने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए। सार्थक चर्चा के लिए हम एकत्र हुए हैं। यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। तब अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। गरीब व्यक्ति का शोषण होता था। आज ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सभी का एक ही भाव है कि तेरा वैभव अमर रहेगा, हम रहे न रहें। इस भाव और संकल्प को लेकर काम करने वाले लोग हैं।