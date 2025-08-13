Keshav Prasad Maurya targeted SP and said that when they were in power they did not remember PDA जब सत्ता में थे तो कभी पीडीए की याद नहीं आई, विधानसभा में केशव मौर्य ने सपा पर कसा तंज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKeshav Prasad Maurya targeted SP and said that when they were in power they did not remember PDA

जब सत्ता में थे तो कभी पीडीए की याद नहीं आई, विधानसभा में केशव मौर्य ने सपा पर कसा तंज

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार में थी तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। तब अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:28 PM
share Share
Follow Us on
जब सत्ता में थे तो कभी पीडीए की याद नहीं आई, विधानसभा में केशव मौर्य ने सपा पर कसा तंज

विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सपा सरकार में थी तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। तब अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। गरीब व्यक्ति का शोषण होता था।

डिप्टी सीएम ने कहा, 'ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का काम हुआ। डिफेंस कॉरिडोर सहित कई कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हैं। यूपी को अभी बहुत आगे जाना है। कई राज्य प्रति व्यक्ति आय में हमसे बहुत आगे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम विकसित प्रदेश बनाएं। जब पीएम 2027 तक देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे हैं तो यूपी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं रहेगा। सबसे अधिक समय तक सीएम के रूप में योगी जी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड बना है। विकसित यूपी बनाने के लिए सरल मार्ग नहीं है। लक्ष्य बनाया है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे विश्व के अंदर मोदी ही ऐसे नेता हैं, जिन्होंने 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले इकलौते नेता हैं।

ये भी पढ़ें:जनता से आंख मिलाकर कुछ कहेंगे? दिव्यांग रेप मामले में UP सरकार पर भड़के अखिलेश

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सपा के साथी पीडीए की बात करते हैं। जब सत्ता में थे तो पीडीए की याद नहीं आई। जब सत्ता दूर–दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है तो पीडीए की बात करते हैं। सभी का विकास करने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए। सार्थक चर्चा के लिए हम एकत्र हुए हैं। यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। तब अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। गरीब व्यक्ति का शोषण होता था। आज ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सभी का एक ही भाव है कि तेरा वैभव अमर रहेगा, हम रहे न रहें। इस भाव और संकल्प को लेकर काम करने वाले लोग हैं।

जनता की सेवा करते तो सत्ता में हम नहीं आते

केशव मौर्य ने कहा कि जनता की सेवा करते तो सत्ता में हम नहीं आते, आप होते। जनता ने आपको विदा कर दिया। 2012 में सपा सरकार में आई। 2017 तक सरकार में रहे। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। तब जनता ने संदेश दिया कि सुधर जाओ। 2017 में ऐतिहासिक विजय हासिल बीजेपी ने की। 325 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन ने हासिल किया। 2019 में आपने बसपा से गठबंधन किया, तब भी 64 सीटें भाजपा जीती। 2022 का विधानसभा चुनाव था। सुनने का साहस करो। 2022 के चुनाव में आप अहंकार में थे। 400 सीटें जीत रहे थे। जनता ने कहां लाकर रोक दिया।

Lucknow Lucknow News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |