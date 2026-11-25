उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे ठगबंधन करार दिया है। आरोप लगाया कि ये दोनों दल अपराधियों, दंगाइयों और भ्रष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दावा किया कि भाजपा तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'ठगबंधन' करार दिया है। उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया कि ये दोनों दल अपराधियों, दंगाइयों और भ्रष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

डिप्टी सीएम ने यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान विपक्षी गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह कोई गठबंधन नहीं बल्कि गुंडों, अपराधियों, भ्रष्ट लोगों और दंगाइयों का 'ठगबंधन' है। इसकी हालत न तो आज अच्छी है और न ही भविष्य में सुधरने वाली है।'कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच सपा द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर केशव मौर्य ने कहा कि यह दोनों विपक्षी दलों की अंदरूनी समस्याओं को दर्शाता है। दोनों दलों के बीच इस तरह की नौटंकी होती रहती है लेकिन इससे भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सपा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ। उनके इस बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा, 'अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और वह भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी को वोट देना मुसीबत को न्योता देने जैसा है, जबकि कांग्रेस को वोट देना देश को फिर से पतन की ओर ले जाना होगा। जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता केशव मौर्य ने दावा किया कि सपा और कांग्रेस चाहे मिलकर चुनाव लड़ें या अलग-अलग, जीत भाजपा की ही होगी। उन्होंने कहा, 'इस ठगबंधन का कोई भी व्यक्ति भाजपा के कमल को खिलने से नहीं रोक सकता।' सपा की ओर से घोषित पांच उम्मीदवारों में से तीन मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने पर निशाना साधा और पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा उत्तर प्रदेश में फिर से दंगों का दौर और अपराधियों एवं माफियाओं का वर्चस्व लौटाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य पिछले 10 साल से दंगामुक्त रहा है।

उन्होंने मतदाताओं से सपा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को हराने तथा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। डिप्टी सीएम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक), अयोध्या और मथुरा के दौरों तथा बागेश्वर धाम के उपदेशक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के धार्मिक प्रवचनों जैसे मुद्दों पर राजनीतिक नौटंकी करते हैं।